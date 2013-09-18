Anayasa Komisyonu'nda 'Türk olmayanlar köledir' tartışması

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Komisyonda, Mahmut Esad Bozkurt’un ‘Türk olmayanlar köledir’ sözü, ırkçılık tartışmasına neden oldu. BDP’li Meral Daniş Beştaş, bu söze MHP’li Oktay Öztürk’ün, kafasını sallayarak “Ne kadar doğru söylemiş” dediğini iddia etti ve Öztürk’e, “Siz faşistsiniz. Siz ırkçısınız" dedi.

BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız, komisyonun bugünkü toplantısında ‘vatandaşlık’ tanımını anlatırken, Türklüğü üst kimlik olarak kabul eden ve bu yöndeki söylemleri hala büyük tepki uyandıran Mahmut Esad Bozkurt’un, “Türk olmayanların köle olma hakkı vardır” sözlerini örnek verdi. Yıldız, konuşmasını bitirdikten sonra BDP’nin komisyon danışmanı Meral Daniş Beştaş, MHP’li Oktay Öztürk’ün, kafasını sallayarak “Ne kadar doğru söylemiş” dediğini iddia etti. Öztürk, “ben böyle bir şey söylemedim” diye yanıt verdi. Beştaş, geri adım atmadı ve “Ben kafanızı salladığınızı ve ne dediğinizi duydum” dedi. Öztürk ile BDP’liler arasında çok ağır sözler sarfedildi. Beştaş, MHP’li Öztürk’e, “Siz ırkçısınız. Siz faşistsiniz” dedi. Karşılıklı, sözler hakarete doğru uzanınca komisyona ara verildi.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, bugün ‘vatandaşlık’ tanımının genelini görüştü. MHP ve BDP arasındaki gerginlik dindikten sonra da her siyasi parti ‘vatandaşlık’ konusunda ne düşündüklerini aktardı.

BDP’li Yıldız: Türk olmayanların bu ülkede başına gelmedik kalmadı

Batman Milletvekili Bengi Yıldız, ‘vatandaşlık’ tanımını Gayr-i Müslimlerden örnek vererek anlatttı. “Bu ülkede, ‘eşit yurttaş’ diyorsunuz. Ama, Türk olmayanların başlarına gelmedik kalmadı” diyen Yıldız, Yahudilerin kovulduğu Trakya olaylarını, 6-7 Eylül, Varlık Barışı gibi gayr-i Müslimlerin yaşadıklarını tek tek sıraladı. Tanımın, tarihten ve geçmişten ders alınarak yapılmasını istedi. Bu konuşmasına Cumhuriyet döneminin bakanlarından Mahmut Esat Bozkurt’un Türk olmayanları aşağılayan, “Türk bu ülkenin yegane efendisi, yegane sahibidir. Saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette tek hakları vardır; hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı. Dost ve düşman, hatta dağlar bu hakikati böyle bilsinler” sözünü hatırlattı ve Hrant Dink suikastine ve ırkçılığa uzanan eylemleri sıraladı.