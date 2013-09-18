T24 LogoT24 Logo
Politika

Anayasa Komisyonu'nda 'Türk olmayanlar köledir' tartışması

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda 'Mahmut Esad Bozkurt' kavgası yaşandı

18 Eylül 2013 23:49

 

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Komisyonda, Mahmut Esad Bozkurt’un ‘Türk olmayanlar köledir’ sözü, ırkçılık tartışmasına neden oldu. BDP’li Meral Daniş  Beştaş, bu söze  MHP’li Oktay Öztürk’ün,  kafasını sallayarak  “Ne kadar doğru  söylemiş” dediğini iddia etti ve Öztürk’e, “Siz faşistsiniz. Siz ırkçısınız" dedi.

BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız, komisyonun bugünkü toplantısında ‘vatandaşlık’ tanımını anlatırken, Türklüğü üst kimlik olarak kabul eden ve bu yöndeki söylemleri hala büyük tepki uyandıran Mahmut Esad Bozkurt’un, “Türk olmayanların köle olma hakkı vardır” sözlerini örnek verdi. Yıldız, konuşmasını bitirdikten sonra BDP’nin komisyon danışmanı Meral Daniş Beştaş, MHP’li Oktay Öztürk’ün, kafasını sallayarak  “Ne kadar  doğru söylemiş” dediğini  iddia etti. Öztürk, “ben böyle bir şey söylemedim” diye yanıt verdi. Beştaş, geri adım atmadı ve “Ben kafanızı salladığınızı ve ne dediğinizi duydum” dedi. Öztürk ile BDP’liler arasında çok ağır sözler sarfedildi. Beştaş, MHP’li Öztürk’e, “Siz ırkçısınız. Siz faşistsiniz” dedi. Karşılıklı, sözler hakarete doğru uzanınca komisyona ara verildi.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, bugün  ‘vatandaşlık’ tanımının genelini görüştü.  MHP ve BDP arasındaki gerginlik dindikten sonra da her siyasi parti  ‘vatandaşlık’ konusunda  ne düşündüklerini aktardı.  

 

BDP’li Yıldız: Türk olmayanların bu ülkede başına  gelmedik kalmadı

 

Batman Milletvekili Bengi Yıldız, ‘vatandaşlık’ tanımını Gayr-i Müslimlerden örnek vererek anlatttı.  “Bu ülkede,  ‘eşit yurttaş’ diyorsunuz. Ama, Türk olmayanların başlarına gelmedik kalmadı” diyen Yıldız, Yahudilerin kovulduğu Trakya olaylarını, 6-7 Eylül, Varlık Barışı gibi gayr-i  Müslimlerin  yaşadıklarını  tek tek  sıraladı. Tanımın, tarihten ve geçmişten ders alınarak yapılmasını istedi. Bu konuşmasına Cumhuriyet döneminin bakanlarından  Mahmut Esat Bozkurt’un Türk olmayanları aşağılayan, “Türk bu ülkenin yegane efendisi, yegane sahibidir. Saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette tek hakları vardır; hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı. Dost ve düşman, hatta dağlar bu hakikati böyle bilsinler” sözünü hatırlattı ve Hrant  Dink suikastine ve ırkçılığa uzanan  eylemleri  sıraladı.

 

ETİKETLER

bdpmhptürk olmayanjköle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24