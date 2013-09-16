Yoksul öğrenci fotoğrafına MHP'den 'bölücülük' suçlaması

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun ana dilde eğitim ve öğrenimi düzenleyen “Eğitim ve Öğrenim Hakkı Hürriyeti (Özgürlüğü) maddesinde "bölücülük" tartışması çıktı. CHP’li Rıza Türmen, Diyarbakır Yamaçlar Köyü’nde, ayaklarında terlikle eğitime gelen öğrencilerin fotoğrafını göstererek, “Dilin, yoksulluk gibi sosyal ve ekonomik boyutu da var. Buna göre de politikalar üretilmesi gerekir” deyince MHP’li Oktay Öztürk, “Siz bölücülük yapıyorsunuz” dedi.

Türmen, ağır suçlama karşısında Öztürk’e "Asıl bölücülüğü siz yapıyorsunuz” diye karşılık verdi. Türmen, fotoğraflara işaret ederek, “Bunları görmezden gelmek bölücülüktür” dedi. Tartışma büyüdü. CHP’li Atilla Kart, “Asıl bunları konuşmamak bölücülüktür” dedi. Kart, Öztürk’e, "Bu yaklaşım komisyon anlayışıyla bağdaşmıyor” diye konuştu. Öztürk, kısa bir süre sonra toplantıdan ayrıldı. Madde üzerinde bir anlaşma sağlanamadı.