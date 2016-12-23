Anayasa Komisyonu'nda dördüncü gün

Anayasa'da 21 maddede rejim değişikliğini öngören AKP ve MHP ortaklığında hazırlanan değişiklik teklifi görüşmelerinde bugün dördüncü güne girildi. Teklifin genel görüşmelerinin yapıldığı komisyonda, CHP ve HDP yoğun katılımla çalışmaları sürdürüyor.

CHP, grup başkanvekilleri dönüşümlü olarak başkanlık yaptığı görüşmelere, dün 'yedek milletvekilliği' düzenlemesi damga vurdu. CHP’li Mahmut Tanal’ın “Orada yerine gelebilecek olan kişi bir trafik kazası süsü verilerek öldürülebilir, 15 yaşında veya daha küçük bir kişinin eline silah verilebilir, Türkiye’de çünkü milletvekilliği çok cazibe alanı olan bir iş olduğu için ve burada bu imkân, bu fırsat ve böyle bir sakıncalı bir yol da var” sözlerine, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, “Mahmut Bey, YSK’nın yedek milletvekili öldürülebilir diye içtihadı var MHP’nin başvurusu üzerine” şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.

CHP’li Cihaner’in, “ Cumhurbaşkanının niye yedeği yok” diyerek sorduğu tutanaklar şöyle:

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Olabiliyor, değil mi böyle?

AHMET TUNCAY ÖZKAN (İzmir) – Var, var.

İLHAN CİHANER (İstanbul) – Cumhurbaşkanının niye yedeği yok?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Yani bence onu da yapsınlar ama başkan yardımcıları var. Bu da Anayasa’nın 10’uncu maddesindeki eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ediyor. Aslında burada bir kayırmacılık var. Yani aslında hem uluslararası sözleşmeler hem Anayasa’mız kayırmacılığı da yasaklıyor. Mademki arabanın yedeği var, milletvekilinin yedeği var Cumhurbaşkanının da yedeği olması gerekir sanki.

MUHARREM ERKEK (Çanakkale) – Asil de kendisi, yedek de kendisi.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bu değişiklikle nasıl bir meclis yaratılıyor? Sizi ikna edersem herkes ikna olacak Başkanım, sizin de sohbetle riniz devam ediyor. Tabii, insani bir şey konuşuyorsunuz, normal. BAŞKAN – Dinliyoruz, dinliyoruz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bu değişiklikle nasıl bir meclis yaratılıyor? Yetkisi ve etkisi sıfırlanmış âciz bir meclis yaratılıyor. Güvenoyu ve gensoru gibi denetim mekanizmaları olmayan, yürütme üzerinde hiçbir etkili denetim imkânı kalmayan, yasama tekeli elinden alınmış, yasama yetkisi sıfırlanmış, fesih tehdidi altında âciz bir meclis yaratılıyor. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisini tabuta koyup üzerine son çiviyi çakma projesidir.

Anayasa Komisyonunun üçüncü gününe, "Merak etmeyin, kimse sizi öldürmez” kulisi damga vurdu

Başbakan Binali Yıldırım, dün AKP milletvekilleriyle genel merkezdeki kahvaltının ardından bir araya geldi. Anayasa değişikliği teklifindeki 'yedek vekillik' ile ilgili kaygıların dile getirilmesi üzerine Yıldırım'ın, "Kimse sizin yerinize gelmiyor. İleride bir yer boşalırsa o doldurulacak. Merak etmeyin, kimse sizi öldürmez” yanıtını verdiği öğrenildi. Yakın süreçte düzenlemenin isminin değişebileceği bildirildi. Öte yandan itiraz edilen bir diğer değişiklikle ilgili AKP’nin 2002 yılından beri vaadi olduğu kaydedilirken, "18 yaşındaki gençler Meclis’i dolduracak değil" değerlendirmesi yapıldı. Edinilen bilgilere göre, milletvekilleri cumhurbaşkanıyla ilgili "doğuştan Türk vatandaşı olma" ifadesine itiraz etti.

Anayasa görüşmelerinin üçüncü günü nasıl geçmişti?

Anayasa'da 21 maddede rejim değişikliğini öngören AKP ve MHP ortaklığında hazırlanan değişiklik teklifi görüşmelerinde bugün üçüncü güne girildi. Teklifin geneli üzerinde görüşmeler sürüyor.

AKP, CHP ve HDP'nin anayasa aykırılık önergesini önceki gece 02.00'den sonra oylatıp çoğunluk oylarıyla kabul edince muhalefetin itirazları uzun süre sürmüştü. CHP, komisyonu gurup başkanvekilleri başkanlığında yürütüyor. Toplantılara dünden itibaren Yalova Milletvekili Muharrem ince de destek vermeye başladı. HDP'li Meral Daniş Beştaş, CHP başkanlığında ve milletvekillerinin verdikleri destekle düzenlemeye karşı çıkıyor.

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Anayasa görüşmelerinin ilk günü tartışmayla başladı

Anayasa komisyonu salı günü saat 16.00'da toplanmasının ardından ilk 45 dakika salonun dışına taşan kalabalık yüzünden salon tartışması yaşandı. Komisyon üyesi olmayan çok sayıda milletvekil toplantıya geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Komisyon üyesi olmayan 68 milletvekili ayakta” dedi.

Toplantının ilk bir saatlik dilimi gergin, iktidar ike muhalefet vekiller arasında tartışma yaşandı.

Görüşmelerin ikinci gününde '14 şehit için saygı duruşu' talebi reddedildi

TBMM Anayasa Komisyonu'nun ikinci gün görüşmelerine, AKP milletvekillerinin, Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekâtı’nda şehit olan 14 asker için 1 dakikalık saygı duruşu teklifini kabul etmemeleri damga vurdu.



CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, TBMM Anayasa Komisyonu'nda, Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Suriye'de yaşamını yitiren 14 asker için 1 dakikalık saygı duruşu istendiğini duyurdu. CHP'nin teklifi, AKP'li milletvekillerin oyuyla reddedilirken, Öztunç Twitter hesabı üzerinden olaya şu sözlerle tepki gösterdi:

“CHP, Anayasa komisyonunda 14 şehit için 1 dk saygı duruşu istedi. Ama AKP'li başkan AKP'li vekillerin oyu ile reddetti. Şehide saygılar bu.”