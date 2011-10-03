-Anayasa komisyonuna ana binada salon tahsis edilecek TBMM (A.A) - 03.10.2011 - Yeni anayasa çalışmaları için kurulacak hazırlık komisyonuna, İçtüzük Uzlaşma Komisyonu'nun kullandığı salon tahsis edilecek. Alınan bilgiye göre, kurulmasının ardından sürekli çalışacak olan Komisyona, Meclis ana binada yer bulundu. Komisyon, alt zeminde bulunan ve geçmişte İçtüzük Uzlaşma Komisyonun kullandığı salonda çalışmalarını sürdürecek. Öte yandan, yeni anayasa için hazırlanan internet sayfası, Komisyonun çalışmalarına başlamasından sonra açılacak. İsteyenler, yeni anayasa çalışmalarına görüşlerini iletebilecek, Komisyonunun çalışmaları da bu sayfa üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca, 60 ülkenin Anayasa metinleri de dahil olmak üzere Anayasa konusunda toplanan tüm dokümanlar da internet sayfasında yer alacak.