Anayasa Komisyonu kişisel veriler korunması konusunda anlaştı

- Hülya Karabağlı

ANKARA

Anayasa Uzlaşma komisyonu, “özel hayatın ve aile hayatının gizliğinin korunması” ile “kişisel bilgi ve verilerin korunması maddelerinde uzlaşma yolunda. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğinin korunması maddesinde “milli güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık” noktalarında özel hayata hakim kararı ile dokunulması da benimsendi. Ancak AKP ve MHP maddeye “genel ahlak” kavramının da yazılmasını istedi. İfadenin yazımı üst komisyona bırakıldı.

“Kişisel bilgi ve verilerin gizliliği esastır”

Yazım Komisyon dün ayrıca kişisel bilgi ve verilerin korunması maddesi üzerinde de genel olarak anlaştı. Madde şöyle kaleme alındı: “Kişisel bilgi ve verilerin gizliliği esastır. Herkes kişisel bilgi verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak kişisel bilgi ve veriler konusunda bilgilendirilme, bunlara erişme, düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel bilgi ve veriler, ancak kişinin açık rızasına veya kanunla öngörülen meşru bir sebebe dayalı olarak, ayrımcılığa yol açmayacak şekilde toplanabilir, işlenebilir ve kullanılabilir. Kişisel bilgi ve veriler otomatik toplanamaz veya işlenemez. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller, bu hakkın etkili olarak kullanılmasını sağlayacak şekilde kanunla düzenlenir.”

BDP bu maddede “kişilerin ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya inançları, dernek, vakıf, parti ve sendika üyeliği, sağlık ve özel yaşamları, her türlü mahkumiyetleri ile ilgili kişisel veriler toplanamaz veya işlenemez” hükmünü önerdi. Bu öneri de üst komisyona bırakıldı.