Anayasa Komisyonu Başkanı: Üç suçla sınırlı kalarak idam gelmelidir!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde parti genel başkanlarıyla yapılan toplantı sonrası tekrar çalışmalara başlanması kararı alınan Meclis Anayasa Komisyonu’nun başkanı AKP’li Mustafa Şentop, siyasi partiler arasında yargıyla ilgili düzenlemeleri içeren mini Anayasa paketinde büyük ölçüde mutabakat sağlanacağını ifade etti. Şentop, adam öldürme, tecavüz ve anayasal düzeni silahla değiştirmeye yönelik teşebbüsler için idam kararı getirilmesi gerektiğini savundu.

HSYK'nın yapısının Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak ikiye bölünmesi ve üyelerinin Meclis tarafından nitelikli çoğunlukla seçilmesi yönünde partiler arasında ortak görüş olduğunu belirten Şentop şöyle konuştu:

"Nitelikli çoğunlukla seçilememesi durumunda ne olacak? Üye seçmek mecburiyetindesiniz. İhtilaf noktamız buraya kadar küçülmüştü. Bunların yeniden görüşülmesi mümkün. Askeri yargının da yüksek mahkemeler bakımından bütünüyle kaldırılması noktasında mutabakatımız vardı. Yine askeri mahkemeler değil ama disiplin mercileri olarak devam edecek bir yapı düşünülebilir. İtiraz mercii, sivil yapı içinde değerlendirilebilir. Büyük ölçüde mutabakatları olan bir konu. Ben hızlıca mesafe kat edileceğini düşünüyorum."

“Üç suçla sınırlı kalarak idam gelmelidir”

Şentop idam cezasıyla ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi:

"Şahsi görüşüm olarak söylüyorum, idam cezasının gelmesi lazım. Sınırlı suçlar bakımından belirlemek, belki açıkça yazmak gerekebilir. Anayasal düzeni silahla değiştirmeye yönelik teşebbüsler, kasten tasarlayarak adam öldürme ve tecavüz suçu bakımından bu üç suçla sınırlı kalmak bakımından gelebilir. Bu konuda geniş bir talep olduğunu görüyorum. İdamı kaldıran parlamento bu cezayı yeniden Anayasa'ya koymaya da muktedirdir. 'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzalayan bütün ülkeler idam cezasını uygulamıyor' diyemeyiz. Rusya sözleşmenin ilgili kısmını onaylamamıştır, Ermenistan, Azerbaycan sözleşmeyi imzaladıkları halde o kısmı uygulamıyorlar."