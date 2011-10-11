Anayasa için ilk toplantı 13 Ekim



T24 - AKP'nin ziyareti sonrası BDP yeni anayasa için Hazırlık Komisyonu'na üyelerini bildirdi: Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan.





AKP den Ömer Çelik, Beşir Atalay, Sadullah Ergin, Burhan Kuzu ve Ahmet İyimaya dan oluşan heyet dün BDP yi ziyaret etti.



Radikal gazetesinden Rifat Başaran'ın haberine göre, yeni anayasa çalışmaları için Meclis’te start verildi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in çağrısı ile oluşturulan Partilerarası Hazırlık Komisyonu’na, AKP, CHP ve MHP’nin ardından BDP de üyelerini bildirdi.



Bunun üzerine Meclis Başkanı Cemil Çiçek komisyonun ilk toplantısı için 13 Ekim Perşembe gününü verdi. AKP heyeti, dün BDP’yi ziyaret ederek anayasa çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.



Görüşmede, diğer partilerin aksine, iki parti uzlaşma yakalayamadı. BDP’nin görüşmede gündeme getirdiği TBMM dışında kurulacak bir ‘Anayasa Meclisi’ ve ‘Uzlaşma Komisyonu’ çalışmalarına paralel yürüyecek ‘Hak ve Özgürlükler Paketi’, diğer bir adıyla ‘yol temizliği’ önerileri iktidar partisince geri çevrildi.



Görüşmede, BDP KCK’tutukluları ve cezaevinde bulunan BDP’li vekillerin serbest kalmasını sağlayacak düzenleme isteği, özellikle zamanlama açısından iktidar partisince uygun bulunmadı.



BDP, TBMM’de kurulacak Anayasa Hazırlık Komisyonu’na, Ayla Akat Ata (Batman), Sırrı Süreyya Önder (İstanbul) ve Altan Tan’ın (Diyarbakır) isimlerini bildirdi. Daha önce AKP Mehmet Ali Şahin, Ahmet İyimaya ve Mustafa Şentop, CHP Atilla Kart, Süheyl Batum, Rıza Türmen, MHP ise Faruk Bal, Tunca Toskay, Oktay Öztürk’ün isimleri verilmişti.



Görüşme sonrası AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, “Yeni anayasa ile ilgili uzlaşma komlisyonunun ön şartsız toplanması konusunda aramızda mutabakat vardır” diyerek ortak noktayı da dile getirdi.







‘Farklı düşünüyoruz’





BDP Hukuk İşlerinden Sorumlu Eşbaşkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş ise, sürece katılım yöntemi konusunda iktidarla farklı düşündüklerini söyledi. Beştaş, “Sadece Meclis’teki uzlaşma komisyonu ile anayasa sürecinin bitirilemeyeceği düşüncesindeyiz. Meclis dışında geniş katılımlı bir Anayasa Meclisi kurulmasını öneriyoruz” dedi.



Basına kapalı olarak yapılan görüşmede ilginç diyaloglar da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, BDP’lilerin TCK’nın değiştirilmesi gerektiğini kaydederek, “TCK üzerinden şiddet ortamı tırmanırken Anayasa ne kadar verimli olabilir?” sorusuna AKP’den “Siz Kumrular saldırısı hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusu geldi. BDP’li Hamit Geylani’nin “İlk üç madde ile ilgili diğer partilerle anlaştınız mı?” sorusuna ise AKP’li Ömer Çelik, “Diğer partiler de ‘BDP ile anlaştınız mı?’ diye soruyor. Ama kimseyle anlaşmadık” yanıtını verdi.







Komisyona tutuklu vekil



BDP, ihtisas komisyonlarına vereceği üyeleri de belirledi. BDP, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu için tutuklu olan Şırnak Milletvekili Selma Irmak’ın adını bildirerek, bir ilke imza attı.









