Anayasa Hukuku Profesörü Kaboğlu: YSK kararı için AYM'ye de AİHM'e de gidilebilir

Anayasa hukuku profesörü İbrahim Kaboğlu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararları ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gidilemeyeceği ve referandumların AİHM'in yetkisi dışında olduğuna dair sözlerini değerlendirdi.

Bianet'te yer alan habere göre, AYM’ye YSK'nın kararını götürmenin önünde bir engel olmadığını söyleyen Kaboğlu, Avrupa hukuku açısından AİHM’e de gidilebileceğini ifade etti.

Adalet Bakanı'nın böyle bir açıklama yetkisi olmadığını belirten Kaboğlu, “AYM’ye ve AİHM’e başvuru hakkı bir bireysel haktır. Kimin başvuracağı, başvuru yollarının nasıl kullanılacağı Adalet Bakanı'nın yetkisinde değil. “AYM’ye YSK kararını götürmenin önünde bir engel yok. Tabii nasıl karar verir, başka bir şey...” diye konuştu.

Kaboğlu şöyle devam etti:

“Hem muhalefet partileri götürebilir, hem de seçmenler bizim oy hakkımız ihlal edildi diye, Anayasa’nın 67. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1 No’lu Ek Protokolü Madde 3 ihlal edildi diye götürebilir.

“AİHM açısından bu konu İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 1 No’lu Ek Protokolü’nün 3. maddesinde düzenleniyor: Serbest seçimleri düzenleme hakkı. Referandumda zaten en büyük seçimdir.

“Dolayısıyla yasama seçiminin yararlandığı bir alanda halk oylaması yararlanamıyor demek bir görüş ifade etmektir ama insan hakları Avrupa hukuku açısından geçerli bir görüş değildir.

“Bu bağlamda AİHM’e de gidilir. AİHM’in geliştirdiği serbest seçimleri düzenleme hakkının Türkiye’ye yüklediği yükümlülükleri yerine getirdi mi, getirmedi mi, onu denetleyecek...

Kaboğlu AYM’nin de AİHM’in de başvuruyu çevirebileceğini, ihlal kararı vermeyebileceğini belirtti, ancak “Götürülemez” demenin yanlış bir bilgi vermek olduğunu söyledi.

“Bu konularda az konuşsalar halk oylamasının sonuçlarının haksızlığını bu kadar teşhir etmemiş olurlar.”

Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Bozdağ, "CHP, Anayasa Mahkemesi'ne başvuramaz. Böyle bir hakkı yok" demiş, YSK'nın kararları ile ilgili olarak AYM'ye gidilemeyeceğini belirtmişti.

Bozdağ referandum ile ilgili olarak AİHM'e başvurulması durumunda bir sonuç alınamayacağını, referandumların AİHM'in yetkisi dışında olduğunu söylemişti.

YSK anayasa değişikliği referandumunun iptali için CHP, HDP ve Vatan Partisi'nin yaptığı başvuruları reddetmişti. (