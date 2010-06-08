Anayasa değişiklik paketinin iptal davası kabul edildi

T24 - Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Anayasa değişiklik paketinin iptal başvurusunu kabul etti. Paket, şekil yönünden incelenecek.





Anayasa Mahkemesi, 3 Haziran Perşembe günü yaptığı gündem toplantısında, 111 milletvekilinin açmış olduğu iptal davasının ilk incelemesini yaptı.



Yüksek Mahkeme'nin davayı esastan incelemeye karar vermesi halinde, yürürlüğün durdurulması istemi hakkında öncelikli olarak karar vermesi bekleniyor.





Arınç: Mahkeme şekil yönünde inceleyecektir



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi'nin, anayasa değişikliğine ilişkin kanunu şekil yönünden inceleme kararı vermesini değerlendirirken, "Mahkeme, kesinlikle esasa girmeyecektir, esas konusunda bir karar vermemelidir" dedi.



Arınç, TBMM'de gazetecilerin sorusu üzerine, Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa değişikliğine ilişkin kanunu şekil yönünden incelemesi kararını değerlendirdi.



Bülent Arınç, "Eğer hukuk varsa ve anayasa geçerliyse, anayasada yazılı konuların Anayasa Mahkemesi tarafından da dikkate alınacağını elbette öngörüyor ve kabul ediyoruz" dedi.



Başbakan Yardımcısı, "Anayasa değişikliğini öngören, 12 Eylül'de referanduma götürülecek konuda bir referandum olmadan, milletin evet oylarıyla kabul edilmeden, bu konuda Anayasa Mahkemesinin bir karar vermesinin mümkün olmadığını söylüyorum. Şekil bakımından inceleme yapabileceğini, şeklen noksanlık yoksa bu müracaatı reddedeceğini düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi, kesinlikle esasa girmeyecektir, esas konusunda bir karar vermemelidir" şeklinde konuştu.







111 milletvekilinin iptal başvurusu



Anayasa Mahkemesine iptal ve yürürlüğün durdurulması başvurusunu, 97 CHP milletvekilinin yanı sıra 7 bağımsız, 6 DSP'li ve 1 DP'li milletvekilinin imzası yer alıyor.



CHP milletvekilleri dışında, DP Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, Eskişehir Bağımsız Milletvekili Tayfun İçli, Balıkesir Bağımsız Milletvekili Hüseyin Pazarcı, İzmir Bağımsız Milletvekili Harun Öztürk, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Tan, Ankara Bağımsız Milletvekili Emrehan Halıcı, Manisa Bağımsız Milletvekili Erdoğan Yetenç, DSP İstanbul Milletvekilleri Ayşe Jale Ağırbaş, Hüseyin Mert, Süleyman Yağız, Hasan Macit, DSP Adana Milletvekili Mustafa Vural, DSP Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi de dilekçeye imza koymuştu.





Başvuru dilekçesi



Bu arada, başvuruda, öncelikli olarak, şekli itirazlar sıralanmıştı.



Dilekçede, Anayasa değişikliğinin, tümüyle milletvekili iradesine dayalı bir öneri niteliğini taşımadığı, Başbakan'ın başkanlığında bir "tasarı" gibi hazırlandığı; daha sonra hazırlanan metne sadece AKP TBMM Grubundaki milletvekillerinin imzalarının alınması yoluyla bir teklif görünümü kazandırılarak, Anayasaya uygunluğun sağlanmaya çalışıldığı iddia edilmişti.



Başvuruda, "Ancak bu durum, Anayasa değişikliği teklifinin, teklif görünümü verilmiş bir kanun tasarısı olduğu gerçeğini değiştirmeye yetmemektedir. Kaldı ki bizzat Başbakan bile, bu Anayasa değişikliği teklifinden çoğu kez 'tasarı' olarak söz ederek, durumu açıkça ifade etmiş; durum, kamuoyunca da böyle algılanmıştır. Oylama sürecinde AK Parti'nin 3 kez grup toplantısı yapması, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ya tarih yazarsınız ya tarih bizi siler' açıklaması da değişiklik önerisinin bizzat Başbakanca sahiplenildiğini ortaya koymaktadır" görüşüne yer verilmişti.



Bunun, Anayasanın 175. maddesinin 1. fıkrasına aykırı olduğu belirtilmişti. Başvuruda, bunun, Anayasanın 2. maddesinde belirtilen ve hukuk güvenliği temel unsuru olan hukuk devleti ilkesine de aykırı olduğu da iddia edilerek, "Bu aykırılık, Anayasanın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesinin Anayasa'nın 4. maddesindeki değiştirilmezlik ilkesine aykırı olarak değiştirildiği anlamına gelmektedir. Bu da yasa koyucuya yetki tanınmamış bir husustur ve Anayasanın 2. ve 4. maddelerine aykırıdır" denilmişti.



Değişikliğin TBMM Genel Kurulundaki oylamaları sırasında "oy gizliliğine uyulmadığı" da savunulmuş ve Anayasa değişikliğinin tümünün iptal edilmesi talep edilmişti.







