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Anayasa değişiklik paketi Köşk'te

TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edilen Anayasa değişikliği kanunu, onay için Çankaya Köşkü'ne gönderildi.

07 Mayıs 2010 03:00

T24 - TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edilen Anayasa değişikliği kanunu, onay için Çankaya Köşkü'ne gönderildi.

Anayasa'nın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören yasanın, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü'nce yapılan incelemenin ardından TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin tarafından imzalanarak Çankaya Köşkü'ne gönderildiği öğrenildi.

Anayasa uyarınca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 15 gün inceleme süresi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderebiliyor. Meclis, geri gönderilen kanunu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla aynen kabul ederse, Cumhurbaşkanı bu kanunu halkoylamasına sunabiliyor.

Meclis'in üye tamsayısının 5'te 3'ü (330) ile üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanınca iade edilmediği takdirde, halkoylamasına sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanacak.

Anayasa'ya göre, "Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri, Cumhurbaşkanı tarafından" halkoyuna sunulabiliyor. Halkoylamasına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazetede yayımlanıyor.



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