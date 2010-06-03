Anayasa değişiklik paketi esastan görüşülecek

T24-

İptal başvurusunu şekil yönünden incelemesi beklenen Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı sürpriz olarak değerlendirildi.

Mahkeme Başkanı Haşim Kılıç daha önce anayasa paketiyle ilgili “Tamamını iptal etmek gibi birşey söz konusu değil. 4-5 madde ile ilgili görüşülecek” demişti.

Kılıç'ın bu sözlerine Ak Parti büyük tepki göstermiş, Ak Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, Anayasa değişikliğiyle ilgili Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın görüş beyan etmesinin ihsası rey olduğunu öne sürerek, "Haşim Kılıç, ihsası reyde bulunmuş ve suç işlemiştir. Burada büyük bir hukuk skandalı var. Anayasa Mahkemesi hukuka en fazla riayet etmesi gereken kurum" demişti.

