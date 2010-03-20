Anayasa değişikliğinde süreç nasıl işleyecek?

T24

Referanduma gidebilir

Peki muhalefetin anayasa değişikliğine karşı tavrı ne?

Bir sonraki adım ise teklifin Meclis Anayasa Komisyonu’nda görüşülmesi. İktidar, anayasa paketini muhalefete ve sivil toplum kuruluşlarına dağıtacağını açıkladı. Gelecek hafta da muhalefet turunun başlaması bekleniyor.Eğer bu süreç mart sonuna kadar tamamlanır ve teklif hemen komisyon gündemine alınırsa nisan ayında genel kurul gündemine gelebilir.Anayasa, genel kurulda paketin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından ilk tur oylama yapılmasını ve iki gün geçtikten sonra ikinci tur oylamaya geçilmesini öngörüyor.Paketteki madde sayısına bağlı olarak genel kuruldaki görüşmeler meclisin iki haftasını alabilir.Anayasa değişikliğinin referanduma sunulmadan geçmesi için en az 367 milletvekilinin kabul oyuna ihtiyaç var. Kabul oylarının 330 ila 367 aralığında kalması ise referandumu zorunlu kılıyor. İktidar partisinin sandalye sayısı ise 337.CHP değişiklikleri hiçbir şekilde destek vermeme eğiliminde. İktidar her ne kadar CHP'nin istediği anayasanın geçici 15'inci maddesinin kaldırılmasını pakete koysa da, paketin ana hedefinin yargıyı ele geçirmek olduğunu savunan CHP, iktidarın tuzak kurduğunu öne sürüyor. Değişikliklerin ilk seçimlerden sonra oluşacak yeni hükümet tarafından yapılmasını savunuyor.MHP de değişiklikler üzerinde mutabakatın şimdi sağlanmasını ancak değişikliğin yeni hükümete bırakılmasını istiyor.