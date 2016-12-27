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BBC Türkçe

Anayasa değişikliği teklifinin ilk iki maddesi komisyondan geçti

Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören ancak içeriğinde "Başkan" yerine "Cumhurbaşkanı" ifadesi kullanılan anayasa değişikliği teklifinin birinci ve ikinci maddeleri, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon'daki görüşmeler, tek

27 Aralık 2016 05:38

Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören ancak içeriğinde "Başkan" yerine "Cumhurbaşkanı" ifadesi kullanılan anayasa değişikliği teklifinin birinci ve ikinci maddeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesi, yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hükmün, 'bağımsız ve tarafsız' mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişmesini öngörüyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) komisyon üyeleri Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu tarafından teklifin birinci maddesine ilişkin görüşmelerle ilgili yeterlilik önergesi verildi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, çalışmaların başından bu yana bugün hariç 3 dakika ve üzerinde konuşan milletvekili sayısının 80 olduğunu belirterek, yeterlilik önergesini oya sundu.

Yeterlilik önergesinin kabul edilmesinin ardından teklifin önce birinci, sonra da ikinci maddeleri oylanarak kabul edildi.

TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeler, teklifin diğer maddeleri üzerinden sürüyor.

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Anayasa değişikliği teklifinin referanduma götürülmesi için önce TBMM Anayasa Komisyonu'ndan geçmesi, sonra da Meclis Genel Kurulu'nda en az 330 oyla kabul edilmesi gerekiyor.

Teklifle anayasanın tamamının değiştirilmesi öngörülmüyor ancak anayasanın belli maddelerinde yapılması öngörülen değişiklik, tüm süreçler sonrası yürürlüğe girmesi halinde, kimilerine göre hükümet sisteminin değişmesi, kimilerine göre ise bir rejim değişikliği anlamına geliyor.

Başbakan Binali Yıldırım, Pazartesi akşamı Çankaya Köşkü'nde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşmüştü.

Görüşme yaklaşık 45 dakika sürmüştü.

AA, Yıldırım ve Bahçeli'nin, anayasa değişiklik teklifi çalışmaları ve 'terörle mücadele' konularında bilgi alışverişinde bulunduklarını bildirmişti.

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