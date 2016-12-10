Anayasa değişikliği teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

AKP ile MHP'nin üzerinde uzlaştığı ve parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören anayasa değişikliği teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

Anadolu Ajansı (AA), AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, Cumartesi günü anayasa değişikliği teklifini "316 imzayla TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunduğunu" açıkladı.

AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ile Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın taslak halinde meclise sunulan metinle ilgili ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.

Başbakan Binali Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği paketini konuşmak için geçen hafta biraraya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teklifin sunulmasından saatler önce katıldığı toplu açılış töreninde AKP hükümetinin anayasayla ilgili hazırlıkları parlamentoya sunacaklarını belirtti.

Erdoğan, "Temennim odur ki, parlamentodan bu, şöyle başarılı bir referandum oylamasıyla 330'u aşacak şekilde geçer ve ondan sonra da parlamento bunu milletimize taşır" dedi.

"İnşallah parlamentomuz da buna hazır olduğumuzu sizlere getirmek suretiyle ortaya koyar. Milletimiz için hayrolsun, ülkemiz için hayrolsun. İnşallah yeni bir dönemin başlangıcı olsun."