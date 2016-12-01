Anayasa değişikliği teklifi haftaya Meclis'e sunulacak

Başbakan Binali Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anayasa değişiklik paketi üzerine yaptığı görüşmenin ardından iki lider ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Anayasada sınırlı bir değişiklik yapılması konusu gündemimizdedir. MHP ile görüşmeler belirli bir olgunluğa erişmiştir. Son gözden geçirmeler de yapılacak ve önümüzdeki hafta AK Parti olarak anayasa değişiklik teklifimizi Meclis'e sunmuş olacağız. Ondan sonraki iş Meclis'imizin iradesidir" diye konuştu.

Yıldırım, sunulacak teklifte Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi halinde partisiyle ilişiğinin devam etmesinin öngördüğünü söyledi.

Başbakan, "Bu değişiklikte Cumhurbaşkanı'nın partisi ile ilişki devam edecek. Yapılan en önemli değişiklik budur" diye konuştu.

Yıldırım, Anayasa değişiklik teklifinin Meclis'te kabul edilmesi halindeyse yaz başında referanduma gidilebileceğini ifade etti.

Devlet Bahçeli ise "Çok kısa süre içerisinde Meclis'e bir metin sunulmuş olacaktır. Memleketimiz için hayırlı sonuçlar vereceğini ümit ediyorum" dedi.