'Anayasa değişikliği konusunda hem fikiriz'

- Son derece karanlık bir dönemden geçmektedir. Partimiz bu dönemi fetret devri diyerek yorumlamış, kurumlar arası krizi de devlet krizi olarak yorumlamıştır.



BU NASIL TERBİYESİZLİK

- Evine bir lokma ekmek götürmek için çalmadıkları kapı bırakmayanların feryadı biliniyorken, yabancı başkentler hükümeti parmağında oynatıyorken, anormalden anlaşılması gereken nedir? Bu nasıl bir terbiyesizliktir ki, krizlerin normalleşme, bunalımların özgürleşme, yıkımın açılım olarak çarpıtıldığı bir garabet zinciri topluma dayatılmaya çalışılmaktadır.

- Ümidimiz odur ki inşallah bu sesler yaklaşan felaketin değil, iktidarın kaçarken çıkardığı topuk sesi olacaktır.



YEGANE YOL SEÇİMDİR

- Partimiz bu karanlıktan kurtulmak için yegane yol olarak seçimi görmekte ve milletin hakemliğine başvurmaya samimiyetle inanmaktadır. Seçim tarihi bir fırsat olacaktır, başka çare de kalmamıştır.

- MHP aylardan beri derin çatışmalar yaşayan temel kurumlar arasındaki sorunları kaygıyla karşılamaktadır. Giderek ağırlaşan yönetim krizinin, devlet adını verdiğimiz kurumları temelinden sarsacaktır. Bunlar saklanması mümkün olmayan öncü sarsıntıların ağır bir yıkımıdır.



CUMHURBAŞKANI İLE BAŞBAKAN UYUM İÇİNDE



- Cumhurbaşkanı, yüksek yargı organlarının başkanlarıyla görüşmüş, Başbakan ve Orgeneral Başbuğ’u kabul etmiştir.Ne var ki bu sınırlı görüşmelerden sonuç çıkacağını beklemek, Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasındaki uyum dikkate alındığında iyimserlik ortaya çıkacaktır.

- AKP hükümetleri aziz milletimizi, peşine takacakları bütün vaatleri geride kalan yıllarda harcamıştır.

- Anayasa değişikliği için oynayacağı kozdan başka saklanacak paravan kalmamıştır. Ne varki anayasa değişikliği teşebbüsü, Başbakan’ı da partisini de bekleyen sondan kurtaramayacaktır. AKP dokunulmazlıklar için hiç birşey yapmamıştır.



ANAYASA DEĞİŞMELİ



Partimiz Anayasa’nın değişmesine bir ihtiyaç olduğuna hem fikirdir. Ancak gelişmeler karşısında bilinen görüşlerin tekraren ifadesinde yarar olacağı anlaşılmaktadır. Partimizin bu konudaki duruşu nettir.

Öncelikle TBMM’de ki siyasi partilerden anayasa değişikliği uzlaşma komisyonu oluşturulmalıdır. Mutabakat kalınacak değişikliklerle ilgili olarak demokratik sözleşme yapılmalıdır.

Başbakan ucuz hesapların nafile oyunları içindir. Bu istismar stratejisinin ana başlıkları artık belli olmuştur. Başbakan bir yandan mağdur rolünü tekrarlamak, ardından sözde darbe karşıtı söylemleri gerçekleştiriyor.

Bu tarihi hesap gününden kurtulma hesabıyla, soygunu vurgunu meşrulaştıracak, sipariş bir Anayasa’nın peşindedir.