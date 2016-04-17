Anayasa değişikliği 129 milletvekiline 'dokunacak'; işte o isimler

Karma Komisyonda, 129 milletvekiline ait 567 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. 129 milletvekilinin 25'i AK Parti'li, 51'i CHP'li, 45'i HDP'li, 7'si MHP'li, biri ise bağımsız.

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan ve hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği teklifi, önümüzdeki hafta TBMM Anayasa Komisyonunda, daha sonra Genel Kurulda görüşülecek. CHP ve MHP'nin destekleyeceğini açıkladığı değişikliğin yasalaşıp yürürlüğe girmesi halinde 129 milletvekilinin dokunulmazlığı kalkacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; 129 milletvekilinin 25'i AK Parti, 51'i CHP, 45'i HDP, 7'si MHP'den, biri ise Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka.

Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda bulunan 567 dokunulmazlık dosyasın 44'ü AKP, 170'i CHP, 333'ü HDP, 16'sı MHP milletvekillerine, 5'i ise Nazlıaka'ya ait bulunuyor. Birden fazla milletvekilinin bulunduğu dosya sayısı 41. Nazlıaka'nın dosyalarından biri, diğer parti milletvekilleriyle birlikte düzenlenmiş durumda.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu dışındaki liderlerin dokunulmazlık dosyası bulunuyor. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 71 dosyayla en fazla dosyası olan milletvekili durumunda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 39, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 8, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ise 11 dosyası var.

Bakanlar

Mecliste dosyası olan bakanlar ise Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu.

TBMM Başkanvekilleri Pervin Buldan ve Akif Hamzaçebi, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Grup Başkanvekilleri Levent Gök ve Özgür Özel, HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Çağlar Demirel, dosyası olan milletvekilleri arasında yer alıyor.

AKP

AKP'de dosyası olan milletvekilleri ve dosya sayıları şöyle:

Ali Aydınlıoğlu (1),

Erol Kaya (1),

Feyzullah Kıyıklık (2),

Hacı Bayram Türkoğlu (1),

Hilmi Bilgin (1), Hüseyin Bürge (1),

İsmet Yılmaz (1),

Mehmet Metiner (5),

Metin Külünk (2),

Necdet Ünüvar (4),

Nihat Zeybekci (1),

Suat Önal (1),

Şamil Tayyar (10),

Tülay Kaynarca (1),

Vedat Demiröz (1),

Veysel Eroğlu (1),

Yılmaz Tunç (1),

Ziya Altunyaldız (2),

Mustafa Şahin (1),

Naci Ağbal (1),

Bülent Turan (1),

Zeyid Aslan (1),

Ahmet Hamdi Çamlı (1),

Nihat Öztürk (1),

Ayhan Sefer Üstün (1).

CHP

CHP'de dosyası olan milletvekilleri ve dosya sayıları şöyle:



Haluk Koç (9),

Tuncay Özkan (2),

Aykut Erdoğdu (4),

Aytuğ Atıcı (5),

Bülent Tezcan (3),

Çetin Arık (2),

Deniz Baykal (3),

Elif Doğan Türkmen (1),

Emre Köprülü (2),

Engin Özkoç (4),

Eren Erdem (3),

Faik Öztrak (1),

Gürsel Tekin (6),

Haluk Pekşen (2),

İlhan Cihaner (2),

Kemal Kılıçdaroğlu (39),

Levent Gök (1),

Mahmut Tanal (5),

Akif Hamzaçebi (1),

Mevlüt Dudu (1),

Muhammet Rıza Yalçınkaya (2),

Muharrem İnce (12),

Musa Çam (3),

Mustafa Akaydın(4),

Mustafa Ali Balbay (2),

Mustafa Hüsnü Bozkurt (1),

Sezgin Tanrıkulu (3),

Namık Havutça (1),

Özgür Özel (2),

Tanju Özcan (4),

Uğur Bayraktutan (1),

Veli Ağbaba (5),

Cemal Okan Yüksel (2),

Utku Çakırözer (9),

Barış Yarkadaş (4),

Niyazi Nefi Kara (2),

Hayati Tekin (2),

Ali Haydar Hakverdi (1),

Özkan Yalım (1),

Mehmet Göker (1),

Orhan Sarıbal (1),

Melike Basmacı (1),

Yaşar Tüzün(1),

Ceyhun İrgil (1),

Metin Lütfi Baydar (2),

Ünal Demirtaş (1),

Fikri Sağlar (5),

Ali Özcan (1),

Atila Sertel (1),

Necati Yılmaz (1),

Serdal Kuyucuoğlu (1).

HDP

HDP'de dosyası olan milletvekilleri ve dosya sayıları şöyle:



Abdullah Zeydan (4),

Altan Tan (13),

Behçet Yıldırım (3),

Burcu Çelik Özkan (1),

Erol Dora (2),

Ertuğrul Kürkçü (7 ),

Faysal Sarıyıldız (9),

Feleknas Uca (2),

Çağlar Demirel (6),

Figen Yüksekdağ Şenoğlu (11),

Gülser Yıldırım (8),

İbrahim Ayhan (6),

İdris Baluken (15),

Leyla Zana (8),

Lezgin Botan (5),

Nursel Aydoğan (39),

Pervin Buldan (48),

Saadet Becerekli (2),

Selahattin Demirtaş (71),

Selma Irmak (12),

Sırrı Süreyya Önder (9),

Tuğba Hezer Öztürk (7),

Ferhat Encu (9)

Ziya Pir (3),

Mizgin Irgat (2)

Alican Önlü (4),

Hişyar Özsoy (2),

Ahmet Yıldırım (2),

Ali Atalan (1)

Osman Baydemir (4),

Nihat Akdoğan (7),

Meral Danış Beştaş (3),

İmam Taşçıer (23),

Kadri Yıldırım ( 3),

Dirayet Taşdemir (3),

Berdan Öztürk (3),

Ayşe Acar Başaran (11),

Mehmet Ali Aslan (3),

Adem Geveri (3),

Leyla Birlik (8),

Nadir Yıldırım (2),

Aycan İrmez (5),

Bedia Özgökçe Ertan (1),

Mithat Sancar (1),

Mehmet Emin Adıyaman (2).

MHP

MHP'de dosyası bulunan milletvekilleri ve dosya sayıları şöyle:



Seyfettin Yılmaz (2),

Yusuf Halaçoğlu (2),

Devlet Bahçeli (8),

Edip Semih Yalçın (1),

Mehmet Parsak (1),

Ahmet Kenan Tanrıkulu (1),

İsmail Ok (1).