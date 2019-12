'Anayasa, AKP'nin mutfağında hazırlanıyor'

T24 - CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın "ben yaptım oldu gibi yaklaşımların ortamı gerdiği" açıklamasını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi okuması gerektiğini söyledi. Anayasa değişikliğinin AKP'nin mutfağında hazırlandığını belirten Kılıçdaroğlu, bunun bir Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasa değişikliği olarak alandırmanın mümkün olmadığını ifade etti. Anayasa için gerçekleştirilecek referandumdan "hayır" oyu çıkarsa AKP'nin erken seçimin önünde duramaycağını ifade eden Kılıçdaroğlu, AKP'nin darbe ticareti yapmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirterek "Darbe olcaksa önünde önce CHP duracaktrı" dedi.



Başbakan Erdoğan'ın geçmişteki Anayasa Mahkemesi başkanlarına karşı önyargılı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sağduyulu bir yargıç Anayasa değişikliğinin nasıl ve hangi ortamda yapılması gerektiğini açıklıyor. Hadi diğerlerine güvenmedin, bari Haşim Kılıç'ın söylediklerine itibar et" dedi.



Anayasa değişikliklerinin hangi ülkede yapılırsa yapılsın çok önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Anayasa değişiklikleri bir toplumda gerilim ortamında yapılmaz. Tam tersine gerilimin olmadığı, uzlaşma kültürünün egemen olduğu ortamlarda yapılır. Sayın Başbakan bir Anayasa değişikliği hazırladığını söylüyor. Nerede hazırlıyor bu Anayasa değişikliğini, AKP'nin mutfağında. Bir siyasi partinin mutfağında hazırlanan Anayasa değişikliği Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasa değişikliği olarak adlandırılabilir mi?" diye konuştu.



'Bari Haşim Kılıç'a itibar et'



Başbakan Erdoğan'ın geçmişteki Anayasa Mahkemesi başkanlarını önyargılı olarak karşıladığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Onların eleştirilerine ön yargıyla bakar ve onları eleştirirdi. Şimdi Sayın Başbakan'dan rica ediyoruz. Sayın Başbakan bugün (3 Mart 2010) Hürriyet Gazetesi'nde yer alan Sayın Haşim Kılıç'ın açıklamalarını okusun. Sağduyulu bir yargıç Anayasa değişikliğinin nasıl ve hangi ortamda yapılması gerektiğini açıklıyor. Hadi diğerlerine güvenmediniz bari Haşim Kılıç'ın söylediklerine itibar et" diye konuştu.



'Erken seçimin önünde duramazlar'



Anayasa oylamasının hükümete güven oylamasına dönüşeceğini de kaydeden Kılıçdaroğlu, "Kendisine güven oyu çıkmayan bir hükümetin de erken seçimin önünde durması mümkün değildir. AKP iktidarda kalmak için her türlü yolu denemeye azimli gözüküyor. Bunu bir parti ilkesi olarak benimsemiştir. O nedenle yargının ve medyanın üzerine sivil toplum örgütlerinin sendikaların üzerine baskı kuruyor. Ama bu baskı nereye kadar gidecek. Bu baskının bir sonu olacak. Referandumdan eğer hayır oyu çıkarsa AKP'nin parlamentoyu çalıştırması da mümkün değildir" şeklinde konuştu.



Ergenekon ve Deniz Feneri vurgusu



Hukuk siyasallaşmadığı sürece herkesin hukukun verdiği kararlara saygı duyması gerektiğini de kaydeden Kılıçdaroğlu, "Ergenekon ile ilgili yargının yasaklama kararı var. Buna kimse uymuyor ama Deniz Feneri ile ilgili alınan yasaklama kararına herkes uyuyor. Bunun ardındaki çifte standardı herkesin sorgulaması gerekiyor" diye konuştu.



'Başbakan çam devirdi'



Başbakan Erdoğan'ın köşe yazarları ile ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Sayın Başbakan bu açıklamayı düzeltmeye çalışırken bir başka çamı daha devirdi. Diyor ki, 'O kadroyu sen oluşturuyorsun, kurduğun şirketi batırmak için elinden geleni yapan yöneticiyi orada tutar mısın?' diyor. Gazeteleri batıranlar köşe yazarları değil. Sayın Başbakan hoşlanmadığı zaman gazetelere vergi incelemesi yaptırıyor, denetlettiriyor, ağır cezalar yazdırıyor ve yine aynı Başbakan ülkeye çıkıp o gazeteleri satın almayın çağrısı yapıyor. Bunu yapan bir Başbakan'ın, gazetelerin yönetimine, gazetelerin köşe yazarlarına müdahale etmesini anlamak mümkün değil. Sayın Başbakan gazetelerin birer kamu hizmeti verdiğini unutmuş durumda. Sanıyor ki herhangi bir ticari işletmeyle gazete aynıdır. İkisi arasında dünya kadar fark var. Öncelikle bunu anlamak lazım."



'Darbenin önünde önce CHP duracaktır'



Başbakan Erdoğan'ın malvarlığına da değinen Kılıçdaroğlu, "Sayın Başbakan 'Kriz bizi teğet geçti' diye bir açıklama yapmıştı. Sayın Başbakan'ın bu söylemi geçen gün açıkladığı mal varlığıyla bir kez daha doğrulandı" dedi.



AKP'yi darbe ve din ticareti yapıp gerçek gündemi halkın önünden almaya çalışmakla suçlayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin temel sorunu budur. Artık bu ülkede darbe olmaz. Darbe ticaretine de son verilmesi lazım. Açık ve net söylüyorum. Darbe olacaksa o darbenin önünde önce CHP duracaktır" diye konuştu.



Cemil Çiçek'in savcıyı araması



Adalet Bakanlığı döneminde Cemil Çiçek'in Cumhuriyet savcısına telefon etmesini de eleştiren Kılıçdaroğlu, "Adalet Bakanlığı'nda üst düzey savcıya talimat vermeye kalkıyorsan asıl sorgulanması gereken bu. Yandaş medya bunu niye sorgulamıyor. Sayın Cemil Çiçek açıklama yapıyor, 'Orada çocuklar vardı onun için telefon ettim' diyor. Orada gözaltına alınan hiçbir çocuk yoktu. Eğer iktidar kanadı yargı üzerine baskı kurarsa, sabahın 05.00'inde Anadolu Ajansı aracılığıyla açıklama yaparsa, bunu nasıl olumlu karşılayacağız. Bunları nasıl görmeyeceğiz" dedi.