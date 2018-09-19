T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anastasiadis: Yeni müzakerede başarısızlık çok kötü olur

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta başlayacak yeni müzakerede başarısızlığın, zemini tamamen değiştirebileceğini ve gerek müdahillerden gerekse ilgilenenlerden başka görüşler gelebileceğin

19 Eylül 2018 18:44

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs\'ta başlayacak yeni müzakerede başarısızlığın, zemini tamamen değiştirebileceğini ve gerek müdahillerden gerekse ilgilenenlerden başka görüşler gelebileceğini, bunun da çok kötü olacağını söyledi. 
GKRY lideri Nikos Anastasiadis, Rum tarafı olarak çözüm konusunda yeterli iradeyi ortaya koyduklarını savunarak, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının, garantiler konusu ile Türk askeri varlığının devamına takılı kaldığını ileri sürdü. Rum lider, bu tavrın, BM Genel Sekreteri\'ni de isteksizliğe sürüklediğini savundu.
Nikos Anastasiadis\'in Müzakere Grubu danışmanlarından, hukukçu Polis Poliviu ise Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunmadan önce mevcut Kıbrıs Cumhuriyeti çerçevesinde otonom Kıbrıs Türk bölgesi işlemesini gündeme getirecek önlemlerin peyderpey ve peş peşe uygulanmasıyla ilgili yol haritası ortaya koydu.

​FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefa KARAHASANLEFKOŞA DHAGÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi GKRYNikos Anastasiadis KıbrısNikos Anastasiadis RumTürkiyeKıbrıs TürkRumBM Genel SekreteriNikos Anastasiadis Müzakere GrubuPolis PoliviuKıbrıs Cumhuriyeti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24