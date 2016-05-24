Anastasiadis Erdoğan'ın davetine katılmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Zirvesi'ne katılan heyet başkanları onuruna akşam yemeği verdi. Yemeğe KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılınca Rum lider Anastasiadis yemeğe iştirak etmedi.
Dolmabahçe Sarayı Büyük Muayede Salonu'nda düzenlenen yemek öncesi konukları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile eşi Hülya Çavuşoğlu karşıladı.
Mehter takımının marşları eşliğinde gerçekleştirilen karşılamada, Cumhurbaşkanlığı forsunda yıldızlarla simgelenmiş Türk devletlerinin askerlerinin kıyafetlerini giyen görevliler de yer aldı.
İstanbul'daki zirveye katılan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Dolmabahçe Sarayındaki akşam yemeğinde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yer aldığını öğrenince beklenmedik bir karar aldı ve yemeğe katılmadı.