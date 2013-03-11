Anastasiadis: Adanın bölünmesini istemiyorum

Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yeni cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümüne dair açıklamalarda bulundu.

Yönetime gelişinin sorunun çözümünü olumlu yönde etkileyeceği yorumları yapılan Anastasiadis, Atina'da yayımlanan haftalık bir gazeteye konuştu.

Ada'nın bölünmesini hiçbir zaman kabul etmeyeceğini söyleyen Anastasiadis, insan haklarına saygılı bir çözüm vurgusu yaptı. Anastasiadis, çözüm için Rusya'dan Türkiye'ye etki yapmasını isteyeceğini belirterek, "Ankara, Avrupa'daki demokratik gelişmelere dürüst ve eşit bir ortak olarak katılmak istiyorsa, bu sürece kesin bir şekilde katkı sağlamalıdır" ifadesini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in mesajları şöyle:

— Kıbrıslı Türklerin insan haklarını çiğnemeden Rumların insan haklarına saygılı bir çözüm istiyorum.

— Çözüm için elimizde malzeme mevcut. Yeter ki, karşı taraf gerekli esnekliği göstersin ve sadece Kıbrıs için değil, tüm bölge için yeni bir dönem için yol açılsın.

— Çözüm için yeni bir başlangıç yapma niyetim var ancak bu başlangıç sıfır temelinde olmayacak. Bizim bu konuda üstlenmiş olduğumuz yükümlülüklerimiz var ve bunları terk etmeyeceğiz.

— Rumlar artık Kıbrıs sorununu çözme niyetinde ancak Kıbrıslı Türkler kendileri için istediklerinden daha azına razı olmayacaklar. Çağdışılık ve tavizler olmadan, güvenlik ve özgürlük koşullarında Ada'mızı yeniden birleştirecek bir çözüm istiyoruz.

— Vatanımın kesin bir şekilde bölünmesini hiçbir zaman kabul etmeyeceğim ve tüm Kıbrıslı vatandaşların insan haklarını güvence altına alacak bir çözüm için mücadele edeceğim.

— Kıbrıs'ta çözüme yönelik herhangi bir sürecin, AB'nin doğrudan denetimi ve fiili katılımı olmadan başlatılması mümkün değil. Bu, anlaşmaya varılanların, insan hakları ve siyasi özgürlükler konusunda AB müktesebatı ile uyumlu olup olmadığının belirlenmesi açısından gerekli.

— Yardımcı olabilecek her ülkeyle görüşmeye hazırız. Niyetimiz Batı ve NATO ile ilişkilerimizi güçlendirmek. ABD'nin ve İngiltere'nin etkilerini kullanmasını istiyoruz. Bu konuda Rusya'nın Türkiye ile olan iyi ilişkilerini değerlendireceğiz. Rusya'dan Kıbrıs konusunda Ankara'ya etki yapmasını isteyeceğiz.

— (Annan Planı ile ilgili bir soru üzerine) Artık bu konudan söz etmenin anlamı kalmadı. Yeni çözüm sürecinde Türkiye'nin katkısını bekliyorum. Ankara, Avrupa'daki demokratik gelişmelere dürüst ve eşit bir ortak olarak katılmak istiyorsa, bu sürece kesin bir şekilde katkı sağlamalıdır.

— Bölgedeki bazı komşu ülkelerle münhasır ekonomik bölgelerin ilanı konusunda anlaşma imzaladık ancak Yunanistan ile anlaşma imzalanmasında Türkiye sorun oluşturuyor. Yunan hükümeti ile bu konuyu konuşmadan size ne yapacağımızı söyleyemem. İleride alınacak herhangi bir karar Yunan hükümeti ile anlaşılmış olacak. Çünkü bu iki ülkeyi de ilgilendiren bir konu.