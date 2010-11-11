-ANASTACIA KKTC'YE GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 11.11.2010 - Amerikalı ünlü şarkıcı Anastacia, KKTC'deki Cratos Premium Otel'de 13 Kasım Cumartesi günü vereceği konser için İstanbul'a geldi. Dünyada 20 milyondan fazla albüm satışı yapan 42 yaşındaki Anastacia, KKTC'de vereceği konser için THY'nin tarifeli uçağıyla Basel'den İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Anastacia, transit olarak geldiği İstanbul'dan THY uçağıyla saat 18.30'da KKTC'ye gitti. Jennifer Lopez ve Julio Iglesias'ın KKTC'de konser vermesini engelleyen Rum lobisi, Cratos Premium Otel'de sahneye çıkacak Amerikalı şarkıcı Anastacia'nın 25 Eylül 2010'da vereceği konseri de engellemişti. Anastacia, Cratos Premium Otel'in sahibi Murat Bozoğlu'nun girişimleriyle 13 Kasımda otelde sahneye çıkmayı kabul etti.