Anastacia KKTC’de VIP'den geçirimedi!

T24

Basın toplantısı iptal



Bikini ve jelibon istedi



Tarkan geçmişti



Kıbrıslı Rumların “Kuzey Kıbrıs işgal altında, oraya gidersen can güvenliğin olmaz” diye tehdit ettiği Amerikalı ünlü şarkıcı Anastacia, KKTC’de VIP’den geçemedi. Girne Cratos Premium Otel yöneticilerinin Anastacia’yı VIP’den geçirmek istemesine KKTC yönetimi karşı çıktı. Ünlü sanatçı da, normal yolcuların kullandığı bölümden ülkeye giriş yaptı.Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Milliyet’e konuşan bir yetkili, “Rumlar ‘ambargo’ koyarken, biz de kendimiz bir ‘ambargo’ koyuyoruz. Önüne gelen geçerken, ilk kez ülkeye gelen bir dünya starına VIP kullandırılmıyorsa, bu büyük ayıptır” dedi. KKTC yönetimi ise Anastacia ile ilgili gerekli girişimlerin yapıldığını, uçaktan indikten sonra sıraya sokulmadığını ve “ayrı bir parkurdan ülkeye giriş yaptığını” belirtti.Adaya ayak bastıktan sonra Rum medyasının da büyük ilgi gösterdiği Anastacia, gün boyunca kaldığı kral dairesinden çıkmadı. Basının röportaj isteklerini de, kuaförü ve makyözü Londra’dan gelmediği için kabul etmedi.Ünlü sanatçının bugün bir basın toplantısı yapacağı ve neden KKTC’ye geldiğiyle ilgili bilgi vereceği belirtilmişti. Ancak Londra’daki ajansı Anastacia’yı, “Basın toplantısı yaparsan, Rumlarla ilgili soruları yanıtlamak zorunda kalırsın. İşi siyasete çekerler” diye uyardı. Ünlü sanatçı da, bugün yapılması planlanan basın toplantısını iptal etti.Öte yandan Girne Cratos Otel, ünlü sanatçının kalacağı kral dairesini bir hafta önce baştan aşağı yeniledi. Özel mobilyalarla döşenen odada, hem yatak odasına hem de salona özel plazmalar konuldu.Havanın sıcak olmasından etkilenen Anastacia, odasına özel bir bikini istedi.Anastacia’nın “Ülkenin havası çok güzel, yüzmek istiyorum” dediği belirtildi. KKTC’ye 25 kişilik ekip ve 32 bavulla gelen sanatçının mütevazı istekleri arasında diyet kola, buhar makinesi ve jelibon da yer aldı. Cratos Otel’in düzenleyeceği bayram programı 2 milyon dolara mal oldu. Anastacia’nın da bu maliyetin yarısı kadar ücret aldığı belirtiliyor.KKTC’de 2006’da konser veren megastar Tarkan, Ercan Havaalanı’nda VIP’ten ülkeye giriş yapmıştı. Geniş güvenlik önlemleri altında VIP’ten çıkan Tarkan için havaalanında özel ambulans bile bekletilmişti. Tarkan, kendisine üst düzey devlet adamlarına uygulanan protokolün uygulanmasıyla ilgili soruya “Ben de şaşırdım” demişti. O dönem KKTC Protokol Dairesi’nden bir yetkili de Tarkan’ın VIP’ten girmesini değerlendirirken, “Tarkan Türkiye’nin tanıtımında önemli katkıları olan bir sanatçı. VIP‘ten girmesinde bir sakınca yok” demişti. Grammy ödüllü şarkıcı Sean Paul’ün KKTC’ye girişinde de VIP odasında işlemleri yapılmıştı. Rumların baskıları nedeniyle son anda KKTC’de vereceği konserini iptal eden Jennifer Lopez’in “devlet protokolüyle” karşılanmasının planlandığı da öğrenildi.