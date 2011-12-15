ANASAN'dan yeni Anayasa için 25 maddelik öneri



HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA



Anadolu Sanatçılar Birliği (ANASAN), yeni anayasa çalışmaları kapsamında TBMM’ye 25 maddeden oluşan tekliflerini gönderdi. Düşünce hayatına vurulan pranganın izleri anayasa önerilerine yansıdı. “Kültüre ve kültür insanlarına ayrı bir kimlik verilerek onlara insanca yaşamaları için her türlü imkanlar sağlanmalı, şair ve yazarlar ile ozanlara Milletvekillerine tanınan tüm haklar, dokunulmazlık hakkı(edebi ve kültürel dokunulmazlık) verilmelidir” dendi.

Birlik adına başkan Sabit İnce tarafından TBMM’ye gönderilen anaya teklifleri şöyle:

-Sosyal, laik, demokrasi, insan haklarını esas alan, kadın ve erkeği eşit gören, hatta kadına pozitif ayrımcılık tanıyan bir anayasa.

-kültürel ve sosyal değerlere önem veren, ulusal ve uluslararası çıkarlarımızı her zaman önde ama insan haklarına zarar vermeyecek şekilde düzenlenmeli.

-Tüm seçme ve yerleştirme işlemleri objektif sınavlarla yapılmalı, subjektif ve insana göre kesinlikle işlem yapılmamalı, yapanlar hakkında en ağır cezalar verilmelidir.

-Kültüre ve kültür insanlarına ayrı bir kimlik verilerek onlara insanca yaşamaları için her türlü imkanlar sağlanmalı, şair ve yazarlar ile ozanlara Milletvekillerine tanınan tüm haklar, dokunulmazlık hakkı(edebi ve kültürel dokunulmazlık) verilmelidir.

‘Ayda 10 kitap alımı için sosyal destek’

-Kitap basımı ve dağıtımı konusunda devlet teşvikler vermeli, kitap basım ve dağıtımı teşvik edilmeli, her insana istediği bir günlük gazete devlet tarafından ücretsiz sağlanmalıdır.

- Her vatandaşa ayda enaz 10 kitap alacak şekilde sosyal destek sağlanmalı, bu kitapların bedeli devlet tarafından karşılanmalıdır.

Kültür ve sanat adamlarının yurt içi ve yurtdışı çalışmaları desteklenmeli, teşvikler verilmeli, uluslararası çalışmalarında tüm masrafları devlet tarafından karşılanmalıdır.

-Kültür ve Sanat adamlarına kültürel kimlik verilerek onların her türlü kültürel faaliyetlerden ve etkinliklerden ücretsiz yararlanmaları sağlanmalıdır.

‘Telif hakları için yasalar yenilenmeli’

-Her vatandaşın eşit, hür ve insanca yaşaması için devlet her türlü tedbiri almalı ve bu haklarının ihlallerinden hükümetler değil, devlet de sorumlu olmalıdır.

-Her iktidar kendi ekibi ile gelmeli, kendi ekibi ile görevi sona ermelidir. Buna il ve ilçe müdürleri de dahil olmalıdır. Zaten uygulamada böyle olmaktadır bu yasal hale getirilmelidir.

-Her insanın mülkiyet ve telif hakları korunmalı, telif haklarının korunması için yasalar mutlaka yenilenmeli, cezalar artırılmalı, ekonomik cezalar yeniden değerlendirmeye göreher yıl ayarlanmalıdır.

-Anayasa maddeleri kısa, öz ve yorumlanmayacak kadar açık olmalıdır ve öyle yazılmalıdır.

- Anayasada yasama, yürütme ve yargının görevleri açıkça belirtilmeli, hiçbir kimsenin vekiller dahil vatandaştan ayrı ve ayrıcalıklı hakları olmamalı, olanlarda iptal edilmelidir.

- Ordu ve polis gibi güvenlik güçlerinin devlete bağlı, her hükümete göre değişmeyen ama halkın oylarıyla seçilen iktidarlara bağlı olarak hiçbir ayrıcalık ve üstünlüğü olmadan çalışması sağlanmalıdır.

‘Zamanaşımı kaldırılmalı’

-Hiçbir yolsuzluk,usulsüzlük ve yasalara aykırı hareket cezasız kalmamalı, zaman aşımı kavramı kaldırılmalıdır.

-Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmayan ama Türkiye de ikamet eden tüm insanların da hakları vatandaşlarımız kadar olmalı asla bir üstünlük ve ayrıcalık tanınmamalı, kendivatandaşlarımıza uygulanan herşey aynen onlara da uygulanmalı, kendi ülke yasaları asla bizi etkilememelidir.

-Uluslararası anlaşmalar yeniden gözden geçirilip Türkiye aleyhine olanlar derhal iptal edilmeli, bazıları da revize edilmelidir.

‘Atatürk suiistimal edilmemeli’

-Atatürk ve Cumhuriyet kurucuları saygı ile anılmalı, hiçbir kutsiyet ve başkalarının suistimal ve kullanmasına müsaade edilmeyecek şekilde hizmetleri ebediyete kadar korunmalı, hatırlanmalı ve anılmalıdır.

-Türkiye Cumhuriyeti laik, anayasal, hukuk ve sosyal, insan haklarına ve insanlığa saygılı bir cumhuriyet olarak dünya milletleri arasındaki saygın yerini alması için her türlü çalışma yapılmalı, hızlandırılmalı, beyin göçü önlenerek tüm imkanlar verilmeli ve Türkiye çağlar aşmalıdır.

-Türkiye de yaşayan tüm insanların dini ve milli inançlarına saygı gösterilmeli, kimse kimseyi dini ve milli inancından dolayı küçümsememeli, ayrıcalık yapmamalı, ve saygılı olmalıdır. Bunlar yasa ile teminat altına alınmalı, dini, fikri ve vicdanı hür insanların yaşadığı bir ülke olmalıyız.

-Kimse dini, milliyeti, soyu, sopu, fikri ve inancından dolayı ayrıma tabi tutulmamalı, herkes kendi inancını başkalarının özgürlük sınırlarına tecavüz etmeden yaşamalıdır.