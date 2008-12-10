Anarşist isyana bir de grev eklendi

Yunanistan'da geçen cumartesi gecesi 16 yaşındaki Aleksis Grigoropulos'un bir polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmesinin ardından başlayan olaylar devam ediyor.Hükümetin ekonomi siyasetini eleştiren sendikalar tarafından örgütlenen grev, binlerce çalışanın katılımıyla ülkede günlük hayatı felce uğrattı.Grev nedeniyle Atina-İstanbul ve İstanbul-Atina uçak seferleri iptal edildi. Alınan bilgiye göre, Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanlarının ülke genelinde bugün gerçekleştirdiği 24 saatlik grev sonucu Atina Elefterios Venizelos Havaalanı'nın da aralarında bulunduğu hava alanları uçuşa kapandı.Grev nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve Olympic Hava Yolları'nın İstanbul-Atina ve Atina-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.Grigoropulos'un dün yapılan cenaze töreninin ardından Atina başta olmak üzere pek çok kentte çıkan olaylar dün gece şiddet ve yoğunluk açısından azalırken, bugün 24 saatlik grev başlatan çalışanların Atina kent merkezinde gösteri yürüyüşü için toplanmalarıyla yeniden alevlendi.İşçi sendikalarının, Başbakan Kostas Karamanlis'in gösterilerini erteleme talebini kabul etmemeleri ve Sindagma meydanında gösteri için çalışanları toplamalarından faydalanan maske ve motosiklet kaskıyla yüzlerini gizleyen küçük gruplar polisle çatışmaya girdi.Basın kurumlarının greve katılıyor olmalarına rağmen zaman zaman haber merkezlerine bağlanarak, gelişmeleri izleyicilerine duyuran Yunan televizyonları, kent merkezindeki Sindagma meydanının kesif bir göz yaşartıcı gaz bulutu altında kaldığını kaydettiler.Bu arada Yunan basını, hafta sonunundan beri devam eden ve 1 milyar Euro'yu bulduğu tahmin edilen zarara yol açan olaylar için hükümet ve polisi suçladı.Muhalefetin olaylar karşısında aciz kalan iktidarı erken seçime çağırdığını kaydeden gazeteler, Yunanistan'ın ilk kez görülen bu şiddetteki olaylar karşısında temelinden sarsıldığı yorumunu yaptılar.Başbakan Karamanlis'in açık hava toplantılarını yasaklamayı ve üniversite kampüslerine polisin girmesini engelleyen dokunulmazlık statüsünü kaldırmayı planladığını da öne süren gazeteler, hükümetin kendi içinde de alınacak önlemler konusunda görüş ayrılığı içinde olduğunu iddia ettiler.Yunanistan'ın çeşitli kentlerinde iş yerlerini ve evlerini korumak için sokağa inen vatandaşlarla kendilerini anarşist ve iktidar karşıtı olarak tanımlayan maskeli gruplar arasında yer yer çatışmalar çıktığı bildirildi.İş yeri sahiplerinin mağazalarında yatıp kalkmaya başladığı, özellikle yağma olaylarında çok sayıda yabancı göçmenin gözaltına alındığı belirtildi.Bu arada, 16 yaşındaki Grigoropulos'un ölümüne ilişkin adli tıp raporunun, merminin sektiğini ortaya koyduğu öne sürüldü.Gencin öldürülmesi olayına karışan 2 polisin avukatı Aleksis Kuyas gazetecilere yaptığı açıklamada, balistik incelemenin, polisin tabancasından çıkan merminin sekerek Grigoropulos'un bedenine saplandığını ortaya çıkardığını öne sürdü.Grigoropulos'un ailesinin gönderdiği bir doktorun da katıldığı otopsi ve balistik inceleme sürecinde, genci öldüren merminin büyük bir olasılıkla silahın ateşlendiği bölgedeki apartmanların balkonlarından birisine çarparak sektiği görüşünün oluştuğu iddia edildi.Grigoropulos'un öldürülmesi olayına karışan iki polis memurunun bugün Atina Savcılığına ifade vermelerinin beklendiği de kaydedildi.