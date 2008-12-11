Anarşist isyan Avrupa'da

Anarşist isyana bir de grev eklendi

Taksim'de bulunan Yunanistan Başkonsolosluğu'na dün öğle saatlerinde bir grup tarafından kırmızı boyalı saldırı düzenlendi. Yaklaşık 20 kişi oldukları belirtilen grup, konsolosluğun binasına çok sayıda şişe içerisinde kırmızı boya fırlattı. Binaya pankart asan grup, daha sonra yaklaşık 300 metre uzaklıktaki konsolosluğun diğer binasına geçerek Başkonsolosun aracını tahrip etti, binanın kapısını kırdı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.Kendilerine "Anarşistler" adını veren grup, Yunanistan'da bir kişinin ölümünü protesto etmek isteyen grup, konsolosluk önüne geldi. "Polis her yerde öldürür, biz de 16 yaşındayız" ve Yunanca yazılı pankart açan grup, ellerinde bulunan çok sayıdaki şişe içerisindeki kırmızı yağlı boyayı binaya fırlattı. Sprey boyalarla duvarlara yazı yazan eylemciler, olay yerinden uzaklaştı.Eylemciler daha sonra Balo Sokak üzerinde bulunan Yunanistan Konsolosluğu'nun diğer binasına yöneldi. Burada Başkonsolosa ait Mercedes marka aracın camlarını kıran şahıslar, aracı tahrip etti. Binanın kapısını da kıran eylemciler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.Olayı haber alan polis, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan konsolosluk binası önünde güvenlik şeridi oluşturdu. Polis, olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı, bir süre sonra konsolosluğa gelen olay yeri inceleme ekipleri de, yerdeki boya kutularını ve pankartları parmak izi incelemesi için emniyete götürdü. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.Yunanistan’daki göstericilere destek amacıyla Danimarka'da düzenlenen yürüyüşte 63 kişi gözaltına alındı. Polis sözcüsü Michael Paulsen, Kopenhag'ın merkezinde düzenlenen eyleme yaklaşık 150 kişinin katıldığını, emniyet kuvvetlerine saldırılmasının ardından 63 eylemcinin kısa süreliğine gözaltına alındığını söyledi. Paulsen, bazı eylemcilerin, polisin uyarılarını dikkate almadıkları için cezaya çarptırılabileceğini belirtti.İspanya'da da gençler olay çıkardı. Dün akşam başkent Madrid'in merkezindeki polis karakoluna taşlarla saldıran 200 kişilik gruptan 9 gencin gözaltına alındığı bildirildi.Bankaların otomatik para çekme makinelerine zarar veren, duvarlara "Katil devlet, infazcı polis" yazıp, Yunanistan'daki göstericilere destek verdiklerini belirten gençler, Barcelona'da da izinsiz gösteri düzenleyip çevreye zarar verdi. Barcelona'daki olaylarda biri Yunan 2 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Olaylarda 3'ü polis 9 kişinin yaralandığı da kaydedildi.İnternet üzerinden çağrıda bulunarak izinsiz gösteri düzenleyen grubun, bugün için de değişik kentlerde eylem hazırlığında olduğu ifade edildi.Kıbrıs Rum kesimine bağlı Limasol'da ise yaklaşık 100 kişilik maskeli bir grup, Yunanistan'da çıkan olaylarda bir gencin ölmesini protesto etmek amacıyla düzenlediği eylemde, Limasol Polis Karakolu'nu taşladı.Rum radyosunun haberine göre, dün akşam Limasol'daki Grigori Afksentiu Meydanı'nda toplanan maskeli kişiler, Yunanistan'daki olaylarda bir gencin "polis kurşunuyla hayatını kaybetmesini" kınamak amacıyla broşür dağıttı.Maskeli grup, Limasol Polis Karakolu'na doğru yürüyerek, karakolu taşladı ve polis aleyhinde sloganlar attı. Haberde, grubun daha sonra dağıldığı belirtildi.Dün 24 saatlik genel grevle felç olan Yunanistan’da ise Atina Teknik Üniversitesi ve Selanik Aristo Üniversitesi çevresinde kendilerini anarşist ve iktidar karşıtı olarak tanımlayan, maske ve motosiklet kaskı ile yüzlerini gizleyen gruplarla polis arasında çatışmalar çıktığı belirtildi.Taş, sopa ve molotofkokteyllerle polise saldıran gruplara güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla karşılık verdikleri ve saldırgan grupların üniversite dokunulmazlığı nedeniyle polisin giremediği kampüslere kaçtıkları kaydedildi. Selanik Felsefe Fakültesi'nin büyük maddi hasar gördüğü ve arşivinin de yakıldığı bildirildi.Bu arada Grigoropulos'un öldürülmesi olayına karışan, kimlikleri açıklanmayan 2 polisin bugün Atina Savcılığı'na ifade verdikleri açıklandı. Yunan televizyonları, Grigoropulos'un ölümüne yol açan 37 yaşındaki polisin ifadesinde "Özür dilemek gereğini bile duymadığını" ve suçsuz olduğunu iddia ettiğini duyurdular.Televizyonların haberine göre polis memuru ifadesinde şunları söyledi: "Geçen cumartesi günü saat 21.00'e doğru Eksarhia semtinde devriye gezerken aracımıza 30 kişiden oluşan bir grup taş, sopa ve şişelerle saldırdı ve bize küfür ettiler. Saldırının ardından olay yerinden ayrıldık. Aracımızı biraz ileriye park ettikten sonra yakında bulunan çevik kuvvet ekiplerine haber vermek üzere geriye döndük. Yeniden saldırıya uğradık. Arkamızı dönüp kaçmaya çalıştık. Bu arada yanımdaki arkadaşım bir ses bombası attı. Ben de tam olarak hatırlamıyorum ama 2 veya 3 el havaya uyarı atışı yaptım."Televizyon kanallarına telefonla bağlanan ve görgü tanığı olduklarını öne süren bazı şahıslar ise polisin ifadesinin gerçeği yansıtmadığını, polis memurunun uyarı ateşi açmadığını doğrudan gençleri hedef aldığını iddia ettiler.Polislerin avukatı Aleksis Kuyas, adli tıp ve balistik incelemenin polisin havaya ateş açtığını ve seken merminin Grigoropulos'un ölümüne yol açtığını ortaya koyduğunu öne sürmüştü.Adli tıp ve balistik incelemenin bir kaç gün içinde tamamlanarak resmen açıklanması bekleniyor.