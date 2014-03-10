ANAR'ın son anketine göre AKP'nin oy oranı ne durumda?

Yeni Şafak gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kaydının 25 Şubat'ta internette yayımlanmasından sonra ANAR'ın 28 ilde 5177 kişiyle yaptığı seçim anketini yayımladı. ANAR'ın yayımladığı son anketin sonucuna göre, 2009'daki yerel seçimlerde yüzde 38.8 oy alan AKP, Türkiye genelinde oy oranını yüzde 46.9'a çıkarmış görünüyor. İkinci parti CHP'nin oyu yüzde 30.1, MHP'nin 14.3, BDP'nin 5.8. Diğer partilerin toplam oy oranı da 2.9 oranında seyrediyor.

Ankatte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından Kadir Topbaş'ın oy oranı yüzde 50 bandında çıkarken CHP'nin adayı Mustafa Sarıgül'ünki yüzde 35 çıktı. Ankara'da Melih Gökçek, CHP'den aday olan rakibi Mansur Yavaş'ın 7-8 puan önünde.

ANAR'ın anketine göre, AKP'nin en kritik gördüğü şehirlerden Hatay'da ise, eski bakan Sadullah Ergin'in oy oranı 4-5 puan artarken Şanlıurfa'da AKP'nin oy oranı yüzde 59-60 bandında.