ANAR, Güneş'te yayımlanan anketi yalanladı: Arkadaşlar yanlış anlamış

İktidara yakın yayın politikasıyla bilinen Güneş gazetesinde yayımlanan ve AKP - MHP ittifakının yüzde 55 oranında oy alacağı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da ilk turda seçileceği öngörülen ankete ilişkin olarak açıklama geldi.

ANAR'ın sahibi İbrahim Uslu, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada “Bu rakamlar erken seçim kararı öncesine aittir. Haberi yazan arkadaş yanlış anlamış. Adaylar ve ittifakların belli olmasından sonra başladığımız çalışma henüz tamamlanmadı. Bitince paylaşacağız” ifadesine yer verdi.

Güneş'in haberinde “Cumhur İttifakı’nın oy oranını yüzde 55 olarak açıklayan İbrahim Uslu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda Erdoğan’ın zaferiyle sonuçlanacağını söyledi” ifadesi yer alıyordu.