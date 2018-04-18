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ANAR: Erdoğan'ın kafasındaki erken seçim tarihi Kasım 2018, AKP - MHP ittifakının oy oranı yüzde 56

"Yerel seçimlerde her zaman AK Parti biraz daha düşük oy alır"

18 Nisan 2018 13:44

ANAR Araştırma Şirketi'nin sahibi İbrahim Uslu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin 26 Ağustos 2018'e çekilmesi önerisiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Uslu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki erken seçim tarihinin Kasım 2018 olduğunu ileri sürdü. 

Habertürk TV canlı yayınında Erdoğan - Bahçeli görüşmesinden erken seçim kararının çıkacağını iddia eden Uslu, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Bahçeli'nin önerdiği tarih yaz aylarına geliyor. İnsanların yaz tatilinde olduğu bir dönem. Daha önce 2014 cumhurbaşkanlığı seçimi de Ağustos ayında yapılmıştı ve sandığa gitme oranları yüzde 70'lerde kalmıştı. AK Parti buna itiraz edecektir. İnsanların yaz tatilinde olduğu dönemden okulların açıldığı döneme çekilmeyi önerecektir. O da Ekim yapar. Hatta benim öngörüm Kasım'da olacağı. 3. Havalimanı'nın açılmasından sonra erken seçimin yapılacağı yönündeydi. Belki Sayın Cumhurbaşkanı Kasım başında yapalım diye bir öneriyle de gidebilir. Ama erken seçim yapmayalım gibi bir öneriyle gidileceğini düşünmüyorum."

"Şu an iki partinin ittifak oyu son yaptığımız çalışmalarda yüzde 56'lar civarında. Yerel seçimlerden sonra genel seçim yapmak AK Parti açısından arzu edilebilir bir durum değil. Niye çünkü yerel seçimlerde her zaman AK Parti biraz daha düşük oy alır."

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