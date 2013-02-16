ANAP'tan Sarıgül'e: Gel bizden aday ol

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü Şişli ya da İstanbul'dan adayları olarak görmekten mutlu olacaklarını açıkladı.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü, 2014 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ya da Şişli Belediye Başkanı adayı olarak görmekten memnuniyet duyacaklarını bildirdi.

Çelebi, Sarıgül'ün, Anavatan Partisi'nin kurucu genel başkanı ve merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı örnek aldığını söylediğini belirtti.

“Şişli Belediye Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül'ü, 2014 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nin ister İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı isterse Şişli Belediye Başkanı adayı olarak görmekten memnuniyet duyarız” diyen Çelebi, Sarıgül'ün, Anavatan Partisi mensupları gibi hür düşünce, din ve vicdan hürriyeti ile serbest ekonomi ilkelerine sahip çıkan bir anlayışta olduğunu dile getirdi.

Sarıgül'e, partisinden aday olmasının yakışacağını anlatan Çelebi, ona, CHP'nin dediği gibi “Önce başvur, sonra bakarız” demeyeceklerini belirtti.

Çelebi, CHP'nin tutarsız ve çelişkilere sahip bir parti olduğunu, hiçbir zaman Sarıgül'ü kabul etmeyeceğini savunarak, “Bu tutarsızlık ve çelişki, Atatürk'ün partisi CHP'ye yakışmıyor” ifadesini kullandı.

Çelebi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in, sağ partilerde milletvekilliği yapmış kişileri partilerine çağırmasının doğru olmadığını belirterek, “Siz ne zaman soldaydınız ki, sağa açılıyorsunuz? Önce solda olmanın bir hakkını verin” diye konuştu.