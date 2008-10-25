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Politika

ANAP'ta 4 aday çekişiyor

ANAP Genel Başkanlığı için Salih Uzun, Murat Akdeniz, Ahmet Özal ve Metin Karadayı çekişiyor.

25 Ekim 2008 03:00

Anavatan Partisi 6. Olağanüstü Büyük Kongresi çalışmalarına başladı.
Ahmet Taner Kışlalı Salonu'nda gerçekleştirilen ve saat 10.00 başlaması planlanan kongre, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 3 saat gecikmeyle başladı.
Salt çoğunluğun sağlanıp, kongrenin ilk gün çalışmalarına başlamasının ardından divan başkanlığı için 2 önerge verildi. Genel Başkan adaylarının, divan başkanlığı için tek aday üzerine uzlaşamamaları nedeniyle başkanlığa önerilen Niyazi Kahveci ve Orhan Demirtaş arasındaki seçim için gizli oylama yapılmasına karar verildi.
Daha sonra yapılan seçimde divan başkanlığına Niyazi Kahveci seçildi.

Bu sırada bazı delegeler ve partililerin kongre çalışmalarının gecikmesi nedeniyle tepki gösterdikleri görüldü. Kongrede, Anıtkabir ziyareti için Abdullah Tenekeci başkanlığında heyet oluşturuldu.
Kongrede bugün yapılacak genel başkanlık seçiminde aday olabilmek için 105 delegenin imzasıyla başvuru gerekiyor. Genel başkan yardımcıları Salih Uzun ile Murat Akdeniz, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal ve Metin Karadayı genel başkan aday adayı.
İlk turda genel başkan seçilebilmek için salt çoğunluğun oyunu olmak gerekiyor. Salt çoğunluğun arandığı 2. turda da bu oranın sağlanamaması durumunda, bu en çok oyu alan 2 aday 3. turda yarışacak. 3. turda en çok oyu alan genel başkan seçilecek.
Kongreye AKP Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Sezgin ile diğer siyasi partilerden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılıyor. 

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