ANAP'lılar kapış kapış

Yerel seçimler için iddialı adaylar arayan AKP ve CHP, ANAP'ın kurt isimlerine göz dikti. AKP'nin Çankaya sürprizi eski Bakan Akarcalı olurken, CHP ise, İstanbul'da ANAP'lı başkanları aday gösteriyor



AKP, eski ANAP'lı Bakan Bülent Akarcalı'yı Çankaya'dan, bir dönem Mesut Yılmaz'ın prenslerinden olan Mehmet Ali Bilici'yi de Adana'dan aday gösterme kararı aldı. Başbakan Erdoğan'ın ikna edilmesinde, AKP'nin ANAP kökenli ağır topları Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu ile Necati Çetinkaya başrol oynadı.



'İnsanın zaafları var’



Akarcalı, 'Sayın Başbakan bizzat tebliğ etti. Cuma günü (yarın) diğer aday arkadaşlarla birlikte aday açıklama töreni yapılacak' dedi. Akarcalı, Çankaya için iddialı konuşarak, 'Çankaya, Cumhuriyet'in kurulduğu yer ve şimdiye kadar tüm belediye başkanlarının olağanüstü çalışmalarına rağmen Çankaya bir Washington DC olamamıştır' dedi. 20 yıl milletvekilliği ve bakanlık yaptığını anımsatan Akarcalı, öteden beri projeleri olduğunu söyleyerek, 'Hatta zamanında Doğan Taşdelen'e belirtmiştim, o da uğraşmıştı. İnşallah seçmen teveccüh gösterir ve bu yolda çalışırız' diye konuştu. Teklifin kendisi için sürpriz olduğunu kaydeden Akarcalı, 'Teklif gelince tabii ki gururlandım. Ayrıca, bir de şunu gösteriyor ki siyasi kurumlar, siyasete emek vermiş insanları unutmuyor' dedi.



Dalan-Sözen örneği



'Hiçbir adayın yeri cepte değildir' sözleriyle CHP'ye mesaj veren Akarcalı, İstanbul'u örnek gösterdi. Akarcalı, Bedrettin Dalan'ın yüzde 70 ile seçileceği düşünülürken o dönem hiç tanınmayan Nurettin Sözen'in seçildiğini vurgulayarak, 'Seçmeni ikna edebilirseniz, kendi tarafınıza çekebilirsiniz' dedi. İlk müjdeyi eşine verdiğini belirten Akarcalı, 'Siyasetçinin karısı dul, parası puldur' sözünü anımsattı. Akarcalı, '20 yıl dul kalmıştı. 4-5 yıl evli kaldı. Şimdi tekrar dul kalıyor' dedi.



Durak’a karşı Bilici



Adana’nın iddialı Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın AKP'den istifa ederek, MHP'den adaylığını koymasının ardından AKP, Adana'da da ANAP'lı bir isim üzerinde karar kıldı. Üç dönem ANAP milletvekili olan Mehmet Ali Bilici, AKP'nin Adana adayı. Adanalı yerel gazeteler, Bilici'yi 'Aytaç Durak'ın fotokopisi ve 14 yaş genci' diye tanımlıyor.

