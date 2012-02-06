-Anaokulunun bahçesine ses bombası atıldı İSTANBUL (A.A) - 06.02.2012 - Bağcılar'da bir anaokulunun bahçesine atılan ses bombası patladı. Demirkapı Mahallesi Deniz Sokak'ta bulunan özel bir anaokulu bahçesine, saat 23.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ses bombası atıldı. Bombanın patlaması üzerine binanın bazı camları kırıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipler, okulun çevresinde yaptıkları incelemede patlamaya ses bombasının neden olduğunu belirledi. Polis olaydan sonra kaçan kişileri bulmak için bölgede geniş çaplı arama başlattı.