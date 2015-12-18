Anaokulundaki yılbaşı süsleri 'Hristiyan geleneği' denilerek toplatıldı

Tunceli'de bulunan Elti Hatun Anaokulu'nda yeni yıl etkinlikleri kapsamında sınıf öğretmenleri ve öğrenciler tarafından yapılan yılbaşı süsleri, iki velinin “Hıristiyanlığa özgü bir gelenek” diyerek itirazda bulunması üzerine, Milli Eğitim Müdürü tarafından toplatıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Elti Hatun Anaokulu’nda takvimsel etkinlikler kapsamında, yaklaşan yeni yıl nedeniyle sınıf süslemesi yapıldı. Etkinliğe, başka sınıfta öğrencisi olan iki velinin “Hristiyan geleneği” diyerek önce okul idaresine, daha sonra da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet ettiği iddia edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de sınıf öğretmeni ve öğrenciler ile birlikte yapılan süsler toplatıldı. Olaya tanıklık eden öğrenci Velisi Fatoş Argın, okul çıkışında çocuğunu okuldan almak üzere beklerken bir öğrenci velisinin kendilerine dönerek, “Sizler bu görüntüden rahatsız olmuyor musunuz?” diye sorduğunu söyledi.

Argın, velinin başka bir velinin de desteğini alarak yapılan süslemelerden rahatsız olduklarını, çocuklarına Hıristiyanlığın dayatıldığını, ve olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayette bulunacaklarını söylediğini aktardı.

Velilerin sözlerine tepki gösterdiğini belirten Argın, “Bu tutumun insanları ayrıştırmak olduğunu, okulda iyi niyetli bir çalışma yapıldığını, farklılıklarımızın zenginlik olduğunu söyledim” diye konuştu. Sonrasında velilerin tartışmayı okul müdürüne taşıdıklarını belirten Argın, “İkinci gün okula gittiğimde süslerin söküldüğünü gördüm. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından söküldüğünü öğrendim” diye konuştu. Argın olaya tepkisini şu sözlerle ifade etti:

“Öğrenci velisi olarak çocuklarımızın yaşam alanlarının biz velilere, öğrencilere öğretmenlere hiçbir şekilde sorulmadan, eğitimcileri hiçe sayan bu tip gerici uygulamaların eğitimin geldiği yer konusunda küçük bir örnek olduğunu düşünüyorum. Okullarda onca sorun var, bu sorunlarla ilgili herhangi bir şey yapılmazken, yeni yıl süsünden rahatsız olan iki velinin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürünün bizzat kendisinin okula gelerek, psikolojik baskı uygulayıp, süsleri kaldırtması biz velileri üzmüştür.” Argın şikayet eden velilerin Dersimli olmadıklarını da belirtti.