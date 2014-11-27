Bursa'da anaokulu çocuklarına din kültürü dersi!

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yıldırım Müftülüğü arasında imzalanan protokolle ilçedeki 4 anaokulunda 4-6 yaş grubu çocuklara anlaşmalı imamlar tarafından "Kuran-ı Kerim", "Güzel Ahlak Bilgisi" ve "Peygamber Efendimizin Hayatı" dersleri verilecek.

Cumhuriyet'ten Levent Genöelli'nin haberine göre, Mevlana, Sabiha Gökçen, Gülbahar Hatun,Yiğitler TOKİ anaokullarında, velilere gönderilen yazıda çocukların bu eğitime katılıp katılmaması konusunda bildirim yapmaları istenirken, bu duruma karşı çıkan öğretmenlerin ise soruşturma tehdidiyle susturulmak istendiği öne sürüldü.

Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Güney Özkılıç şu açıklamalarda bulundu:

“Çocuklar, okul öncesinden itibaren kendilerine dayatılan din eğitimini, yaşlarının özelliği gereği mutlak doğru görecek ve diğer dinlere mensup insanlara zaman içinde hoşgörüsüz bakacaklardır. Söz konusu uygulama, bilimsel düşünen öğretmenlerle velileri de karşı karşıya getirmektedir. Zira okullarda bu dayatmaları öğrencilerinin psikolojik gelişimlerine aykırı gören öğretmenlere soruşturmalar açılmakta, öğretmenle veliler birbirine düşürülmektedir. Bu yaş grubunda soyut zeka henüz gelişmemiştir. İleri yaş dönemlerinde anlatılacak dinsel konuları, çocuklarımızın kişilik ve özellikle dil gelişimlerinin hassas olduğu bir dönemde dayatmak, okul öncesi çocuklarımıza yapılan bir kıyımdır.

Bu yaş grubuna ders verecek imamlar hangi pedagojik formasyon eğitimini almışlardır?” diye soran Özkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Somut zeka döneminde olan öğrencileri, bağırıp çağırarak mı ıslah edecek veya susturacaklar? Çocukların dil gelişimi, 4 yaşlarından itibaren olgunlaşmaya başlar. Yukarıda adı geçen dersler anlatılırken kullanılacak dil ağırlıkla Türkçe sözcüklerin azınlıkta kalacağı bir dil olacaktır.”

Özkılıç, bu protokolün bir an önce iptal edilmesi ve bilimsel uygulamaların öngörüldüğü okul öncesi eğitimin aksatılmaması çağrısını yaptı.