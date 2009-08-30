Anaokulu seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Çocuk gelişiminin daha sağlıklı olması için anaokulu eğitimi gereklidir.



Çok değil birkaç yıl önce ailenize yeni katılacak ferdin heyecanını taşıyor, doğum öncesi ve sonrasıyla ilgili ayrıntılara kafa yoruyordunuz. Bebeğiniz doğdu, büyüdü ve anaokuluna gitme zamanı geldi.

Bebeğin doğumundan itibaren başlayan gelişim (bedensel, algısal, bilişsel, duygusal, psikolojik, sosyal), hayatı süresince devam eder. Yaşamın ilk altı yılı gelişimin temel taşlarını yerine koyuyor, temel bilgi ve becerileri kazandırıyor. Marka ve İletişim Danışmanı Eğitmen Yasemin Sungur, “Kişiliğin oluşumu yönünden de önem taşıyan bu ilk altı yılda, çocuk için gelişime açık bir çevre sunan, sevgi gösteren, farklılıkları gören, saygı gösteren ve sağlıklı gelişimi sağlayan anne-baba gereklidir” diyor.

Okul seçiminde uzun vadeli bir plan yapılmalı

Ailenin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı dikkate alınarak, uzun vadeli bir gelecek planı ile okul seçimi yapılmalıdır. Çocuğun fiziksel özellikleri, becerileri ve istekleri dikkate alınmalıdır. Eve en yakın okullardan başlayarak, bir liste yapılmalı. Her okul tek tek ziyaret edilmeli, beğenilen okullar çocuk ile birlikte tekrar ziyaret edilerek, çocuğun görüşleri de alınarak okul seçimi yapılmalıdır. Okul seçerken şu unsurlara dikkat edilmeli:

Ulaşım

Fiziksel ortam, sınıflar, etkinlik salonları

Eğitim standartları

Öğretmen kadrosu

Eğitim programları

Sınıf-öğrenci sayısı

Sosyal etkinlikler

Öğrenci - okul - aile işbirliği

Beş duyuyu kullanacağı öğrenme şekli en iyisi

Oyun, çocuğun aktif ve sosyal öğrenme içinde olduğu bir etkinliktir. Çocuğun öğrenme yeteneğini de geliştirir. Çocuğun beş duyusunu da kullanacağı öğrenme şekli en etkin öğrenmedir. Çocuk duyarak, görerek, dokunarak, paylaşarak, yaşayarak, anlatarak öğrendiğinde gelişimi devam eder.

Her yaşta ve her derste oyun olmalıdır. Ayrıca çocuğun sevdiği, gelişimine katkı sağlayan oyunları okul dışında da sürdürmesine destek verilmelidir. Hobi gelişimi için aile içinde örnek yaratılmalıdır.

En çok sevilen öğretmenler öğretim biçimine oyun, hareket, drama katabilen ve öğrencinin paylaşımına izin veren öğretmenlerdir. Böylece en ağır ve zor konuyu bile kolaylıkla öğrencinin öğrenmesini sağlarlar.

Anaokuluna başlaması için ideal yaş kaç?



Çocukların gelişiminin daha sağlıklı olması için anaokulu eğitimi gereklidir. Okul öncesi dönem, çocuğun gelecekte nasıl bir yetişkin olacağının belirlendiği, özbenliğin geliştiği, temel inanç ve değerlerin oluştuğu, öğrenme hızının en üst düzeyde olduğu, yaratıcılığın geliştiği önemli bir dönemdir.

Her çocuk kendi başına değerlendirilmelidir, süreç her çocuk için aynı değildir. Bazı çocuklar iki yaşında anneden kolayca ayrılıp yuvaya başlarken, bazı çocuklar altı yaşında ilkokula başlamak için bile hazır olamıyor.

Çocuk ihtiyaçlarını ifade ediyor, basit komutları anlıyor ve izliyorsa rahatlıkla anaokuluna başlayabilir. Anaokuluna başlangıç, zorlama ve baskın tavırla gerçekleşmemeli, çocuk yavaş yavaş yeni sürece alıştırılmalıdır.

Çocuk güvenli bir ortamda anaokulu sürecine hazırlanmalı, öncelikle anne-baba tereddüt etmeden çocuk için en uygun kararı almalıdır. Anne-baba kendi aralarında fikir ayrılığı yaşıyorlarsa, kararsız iseler, çocuk bundan çok olumsuz etkilenir. Anne-baba ne kadar rahat ise çocuk o kadar rahat okula gider.



Çocuk sağlıklı bir gelişim süreci geçiriyor ise kendiliğinden dış dünya ile iletişime istek duyuyor. Çocuk sokakta daha çok kalmak istiyor, parka gitmek istiyor, dışarıdan gelen çocuk seslerine ilgi gösteriyor. Yeter ki aile engel olmasın.

Çocuğu okula gönderme kararı konusunda anne-baba ne kadar kararlı ise çocuk da kendini o kadar güvende hisseder. Anne-babanın tereddütleri, çocuğu güvensizlik duygusuna itecektir. Üstelik çocuklar beden dilimizi de okumakta gayet başarılılar, çoğu zaman yetişkinlerden daha gözlemci oluyor.



Bunun doğal bir adım olduğu öncelikle anne-baba ve diğer aile büyükleri tarafından kabul edilmeli; konu abartılmamalı, sorun haline getirilmemeli, karşıt fikirler çocuğun yanında tartışılmamalı.

Çocukla okul hakkında konuşulmalı.

Okula giden çocuklar olumlu örnek olarak gösterilmeli; kıyaslamak değil, alıştırmak için.

Çevredeki okullar ziyaret edilmeli, fiziksel olarak okula alışması sağlanmalı.

Dışa açık etkinliklere anne-baba-çocuk birlikte katılmalı.

Oyun gruplarına ailece katılmalı. Okullarda geçen hikâye, masal kitapları okunmalı.



Çocuk her yaşın oyuncağıyla zamanında tanıştırılmalı.

Kağıt, makas, boya vb. malzemeler ile oyun oynanmalı.

Çocuğun kendi çevresindeki çocuklarla arkadaşlık yapması sağlanmalı.

Arkadaşıyla oyuncak paylaşması, birbirlerinin oyun odalarında özgürce oyun oynamalarına fırsat verilmeli.

Arkadaşları ile aynı okula gitme şansı sağlanmalı.

Çocukların birlikte oynadığı grup oyunları övgüyle anlatılmalı.

Çocuk zorlanacak gibi duruyorsa başlangıçta günlük iki saat veya yarım gün şeklinde bir program seçilmeli.