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Dünya

Anaokulu rekabetinde çocuklara fare zehirli yoğurt

Çin'in kuzeyindeki Hıbey eyaletinde fare zehiri katılmış yoğurt yiyen iki kız hayatını kaybetti

03 Mayıs 2013 02:13

Çin'de anaokulu rekabeti ölüm getirdi. Rakip anaokulu müdürünün fare zehiri koyduğu yoğurdu yiyen iki küçük kız öldü.

Resmi yayın organlarının haberine göre, olay Pingşan bölgesindeki Lianghe köyünde meydana geldi.

Çin haber ajansı Şinhua, 24 Nisan günü zehirli yoğurdu yiyen altı ve yedi yaşlarındaki iki kız çocuğunun öldüğünü bildirdi.

Polis zehirleme olayının okullar arasındaki bir tartışmadan kaynaklandığına inanıyor.

Rakip okulun müdiresi, yoğurda fare zehiri koyduğunu kabul etti.
Adı açıklanmayan müdire daha sonra bir kişiden, yoğurdu birkaç defterle birlikte anaokulunun yakınlarındaki sokağa bırakmasını istedi.

Ölen çocukların büyükannesi de yoğurdu bulup eve götürdü.
Çin'de son yıllarda birçok yiyecek ve ilaç zehirlenmesi görüldü.
Bunlardan en kötüsü yaklaşık beş yıl önce bozuk bebek maması yüzünden onbinlerce çocuğun hastalanmasıydı.

Toz halindeki bebek mamasının protein oranını yüksek göstermek için, içine kimyasal bir madde karıştırılmış, altı çocuğun ölümüne yol açan bu olayın sorumlularından ikisi ölüm cezasına çarptırılmıştı.

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