"Anaokulu öğretmeni bir çocuğu arkadaşlarına dövdürdü!" iddiası

Çekmeköy'de bir anaokulunda çocukların topluca bir çocuğa şiddet uygulaması öğretmen tarafından teşvik edildiği öne sürüldü. Çocukların "öğretmenin 'bu çocuğu dövün' cümlesini kurduğunu" aktaran bir veli, olayı karakola ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Mehtap Uluğturhan isimli veli “Milli Eğitim Müdürlüğü'nü aradığını ve olaydan bahsettiğini, telefona çıkan yetkilinin bu kurumun kaçak olduğunu ve şikayet dilekçesi verilmesi durumunda kapatılması yönündeki adımların daha da hızlandırılacağını” söylediğini anlattı. Okul yönetimi söz konusu olaya müdahale etmeyen öğretmen ile ilişiğin kesildiğini açıkladı.

Mynet'in haberine göre, Mehtap Uluğturhan adlı bir veli, çocuğunun da gittiği anaokulunda yaşanan olayı şöyle anlattı:

"22.04.2016 Cuma günü 4 yaşındaki kızım, eğitim gördüğü anaokulunda yaşanan bir olaydan bana bahsetti. Bütün sınıfın çocuklarının kendi öğretmenlerinin 'bu çocuğu dövün' cümlesini kurduktan sonra hep birlikte dövdüklerinden söz etti. Bunun üzerine ertesi gün diğer velileri aradım. Cuma günü böyle bir olay yaşanmış mı, çocuklarına sormalarını istedim. Aradığım veliler bana dönerek olayı doğruladılar. Fakat ben arayana kadar haberleri yoktu. Sebebi de öğretmenlerin okulda yaşananları ailelerine anlatmamalarını istemeleriymiş. Bunun üzerine kurumun sahibi (...) Hanım'ı aradım olayı anlatarak bilgi istedim. Kendisi bana, 'ben de oradaydım, o öğretmenin eteğinden tutup şaka yapıyordu, arkadaşları da onu yakalamak için peşinde koşuyordu' dedi ve çocuğun o anlarda gülümsediğini iddia etti. Ben de kızımın anlattıklarından yola çıkarak siz orada yokmuşsunuz, çocuklar şiddetli bir şekilde çocuğu dövmüşler ve çocukta gülmüyormuş gayette ağlıyormuş dedim. Bunun şakası bile çok çirkin dedim. (...) Hanım da, 'böyle bir şey yaşandığını hiç zannetmiyorum kurumumuza gelin görüşelim' dedi. Ben de bir başka veliyle birlikte pazartesi sabah saatlerinde (dün) okula gittim. Okula girdiğimizde öğretmenler ve kurum müdürü bizi direk tepkili karşıladı. Sonra biz kamera kayıtlarını görmek istedik ve bize geriye dönük izlemeyi bilmediklerini söylediler. Bunun üzerine bilgisayarcı getirmeye gittik. Bilgisayarcı bu görüntüyü buldu, biz de o esnada arkadan cep telefonuyla kameraya kaydettik. Daha sonrasında şiddete maruz kalan çocuğun velisine de ulaştım. Onlar ve ben birlikte karakola giderek bu durumdan şikayetçi olduk."

Anaokulunun yönetimi ise olayın videosunun doğru olduğunu ancak bu görüntünün yaşanmasına neden olan öğretmenin görevine derhal son verildiğini ifade etti.