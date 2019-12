Ananas yerine karpuz, somon yerine hamsi yiyin

Ekonomik nedenlerden dolayı ananas ya da somon alamıyorsanız, üzülmeyin! Diyetisyen Sevil Nas Can, her yiyeceğin bir alternatifi olduğunu söylüyor: Ananas yerine karpuz, somon balığı yerine hamsi yiyebilirsiniz!..



Her yiyecek beslenmemizde ayrı bir öneme ve göreve sahip olsa da, birbirinin yerini alabilecek pek çok gıda bulunuyor. Medical Park Hastanesi'nden Diyetisyen Sevil Nas Can Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada, markete gittiğinizde bulmakta ya da satın almakta zorlandığınız gıdaların yerine, onlarla hemen hemen aynı özelliklere sahip başka yiyecekleri koyabileceğinizi söylüyor. İşte, ekonomik krizde bütçenizden tasarruf ederek, ucuza beslenmenizi sağlayacak değişik alternatifler:



KIRMIZI ET YERİNE BAKLAGİL



Kırmızı et; B vitamini ve protein açısından zengindir. Yerine tavuk ya da balık tüketilebilir. Et çeşitleri yerine, protein ve vitamin açısından zengin olan kuru fasulye, nohut, bezelye, barbunya ve yeşil mercimek gibi kurubaklagiller de tercih edilebilir. Yumurta ve peynir de etin yerini alabilir.



BROKOLİ YERİNE PAZI



Brokoli; A, C, E, B1 ve B2 vitaminleri ve bol posa içerir. Prostat ve kolon kanseri riskini azaltır. Demir ve folik asit açısından zengindir. Kansızlığa faydalıdır. Pazı da, A ve C vitamini ile folik asit yönünden zengindir ve kansızlığa iyi gelir. Brokoli yerine tüketilebilir.



ANANAS YERİNE KARPUZ



Ananas; potasyum, fosfor, demir, A ve C vitamini içerir. Toksin atıcıdır. Bağırsakları çalıştırır. Karpuz da, A ve C vitaminleri ile fosfor ve potasyum açısından zengindir. Toksinlerin atılmasını sağlar. Sıvı ihtiyacının karşılanmasına da yarayan karpuz, mevsimine göre ananasın yerini alabilir.



SOYA YERİNE FINDIK



Soya; A vitamini, folik asit, doymamış yağ asitleri, demir ve lif içerir. Kalp sağlığını korur. Tansiyona iyi gelir. Bağırsak çalıştırıcıdır. Kansere karşı koruyucudur. Yüksek oranda doymamış yağ asidi içeren ceviz ve fındık, soya yerine tüketilebilir. Bunların, kalp ve zihin sağlığı üzerinde çok olumlu etkileri vardır.



MUZ YERİNE ELMA



Muz, B6 vitamini ve potasyum açısından zengindir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde faydalıdır. Elma da, bağırsak sisteminin korunmasında yararlıdır. Kolesterol düşürücü etkisi vardır. Vücut direncini artırır. Kas ve eklem ağrılarının azalmasına yardımcı olur. Fiyat olarak muzdan ucuz olan elma, onun yerine tüketilebilir.



ENGİNAR YERİNE BAMYA



Enginar bol posa, kalsiyum, potasyum, magnezyum, A ve C vitamini içerir. Karaciğerin ve safra kesesinin sağlığını korur. Sindirimi kolaylaştırır. Böbreklerin çalışmasını düzenler. Toksinlerin atılmasını sağlar. A, B ve C vitaminleri içeren ve sindirime yardımcı olan bamya; bu özellikleriyle enginarın yerini alabilir.



SOMON YERİNE HAMSİ



Somon balığı; Omega 3 açısından çok zengindir. Omega 3'ün kolesterol ve yağ seviyeleri üzerinde, bağışıklık sisteminde, göz ve cilt üzerinde olumlu etkileri vardır. Sinir sistemi için de faydalıdır. Somon pahalı olduğu için yerine, yine yüksek oranda Omega 3 içeren hamsi ya da palamut tercih edilebilir.



AVOKADO YERİNE BÖRÜLCE



Avokado; potasyum, magnezyum, A ve E vitamini içerir. Lif oranı yüksektir. Kabızlığa iyi gelir. Yüksek tansiyonu düşürücü etkisi vardır. Börülce de avokado gibi potasyum ve A vitamini içerir. Kolesterole, tansiyona ve kabızlığa iyi gelen bu sebze, avokado yerine tüketilebilir.



LAHANA YERİNE PIRASA



Brüksel lahanası, kalsiyum ve demir açısından zengindir. Kalp sağlığına ve kansızlığa iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek tansiyonu düşürür. Pırasa da bu özelliklere sahiptir ve Brüksel lahanasının yerini tutabilir.



KİVİ YERİNE NAR



Kivi; bir C vitamini deposu ve çok güçlü bir antioksidandır. Nar da, bu özellikleri taşımaktadır. Bu nedenle, kivinin yerine tüketilebilir.