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Anamur'a şehit ateşi düştü

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) - AFRİN'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş’un (33) Mersin'in Anamur İlçesi'ndeki ailesine acı haber ulaştı

10 Şubat 2018 23:05

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) - AFRİN\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş’un (33) Mersin\'in Anamur İlçesi\'ndeki ailesine acı haber ulaştı.
Anamur Kaymakamı Mehmet Kurtoğlu ile Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Serdar Can Gökçe ve sağlık ekipleri, Akine Mahallesi\'nde yaşayan aileye haber verdi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Alime Kuş ile evli ve 1 çocuk babası olan şehidin annesi Ümmü ve babası Mehmet Kuş\'u yakınları ve görevliler teselli etmeye çalıştı. Bitlis\'in Tatvan İlçesi\'ndeki 10. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yaptığı öğrenilen şehidin yarın Anamur\'da toprağa verilmesi bekleniyor.

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