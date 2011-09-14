T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Anakonda ''Turan'' İstanbulluları bekliyor (FOTOĞRAFLI) İSTANBUL (A.A)

14 Eylül 2011 19:01

 -Anakonda ''Turan'' İstanbulluları bekliyor (FOTOĞRAFLI) İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - Güney Amerika'dan getirilen 2,5 metrelik anakonda cinsi yılan, yeni evi olan İstanbul Akvaryum'da ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul Akvaryum Küratörü Gerhard Beukes, anakondanın İstanbul Akvaryum'undaki ''Yağmur Ormanları'' bölümüne yerleştirildiğini belirterek, anakondanın sürüngen sınıfına ait bir tür ve boa yılanı ailesiyle ilişkili bulunduğunu söyledi. Beukes, anakonda yılan türünün zehirli olmadığını, ancak avını sıkıp boğarak etkisiz hale getirdikten sonra beslendiğini ifade etti. Yeşil renkli olan anakondaların, sarılardan daha büyük olduğunu anlatan Beukes, sarı türün maksimum 3,7 metreye kadar uzayabileceğini, 35-40 kilograma kadar ulaşabildiğini vurguladı. Beukes, genellikle su yanlarında, tropik bölgelerde yaşamaktan hoşlanan anakonda türü yılanların, su kuşlarıyla ve bazen de küçük timsahlarla beslendiğini söyledi. Gerhard Beukes, anakonda türünün 35-40 yıl kadar yaşadığını vurguladı. Bir gazetecinin anakondanın hiçbir insan saldırdırıp saldırmadığını sorduğu Beukes, ''Evet. İnsanlar uyuyorken de saldırıyor olabilir. Bir yetişkini yiyecek kadar büyümüyorlar. Burada da tavuk ve ölü fare ile besleyeceğiz'' dedi. Anakondaya, gazetecilerin önerisiyle ''Turan'' adı verildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24