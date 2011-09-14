-Anakonda ''Turan'' İstanbulluları bekliyor (FOTOĞRAFLI) İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - Güney Amerika'dan getirilen 2,5 metrelik anakonda cinsi yılan, yeni evi olan İstanbul Akvaryum'da ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul Akvaryum Küratörü Gerhard Beukes, anakondanın İstanbul Akvaryum'undaki ''Yağmur Ormanları'' bölümüne yerleştirildiğini belirterek, anakondanın sürüngen sınıfına ait bir tür ve boa yılanı ailesiyle ilişkili bulunduğunu söyledi. Beukes, anakonda yılan türünün zehirli olmadığını, ancak avını sıkıp boğarak etkisiz hale getirdikten sonra beslendiğini ifade etti. Yeşil renkli olan anakondaların, sarılardan daha büyük olduğunu anlatan Beukes, sarı türün maksimum 3,7 metreye kadar uzayabileceğini, 35-40 kilograma kadar ulaşabildiğini vurguladı. Beukes, genellikle su yanlarında, tropik bölgelerde yaşamaktan hoşlanan anakonda türü yılanların, su kuşlarıyla ve bazen de küçük timsahlarla beslendiğini söyledi. Gerhard Beukes, anakonda türünün 35-40 yıl kadar yaşadığını vurguladı. Bir gazetecinin anakondanın hiçbir insan saldırdırıp saldırmadığını sorduğu Beukes, ''Evet. İnsanlar uyuyorken de saldırıyor olabilir. Bir yetişkini yiyecek kadar büyümüyorlar. Burada da tavuk ve ölü fare ile besleyeceğiz'' dedi. Anakondaya, gazetecilerin önerisiyle ''Turan'' adı verildi.