Anakara polisi sokaktaki müziğe de karşı!

T24 - Ankara'da sokakta müzik yapan 3 genç gözaltına alındı, 'Kabahatler Kanunu' uyarınca ceza kesildi. 2'sinin yaşı 18'den küçük ama ailelere bildirim gereği bile duyulmadı.



Ankara polisi, kamuoyunda tepkiyle karşılanan uygulamalarına bir yenisini daha eklendi. Bu kez hedefte kentin ünlü caddelerinden Tunalı Hilmi Caddesi'nde sokak müziği yapan lise öğrencileri vardı. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Geçen yaz grup kuran Çağrıbey Anadolu Lisesi son sınıfı öğrencisi Berk Kemal Pank (17), Oğuzhan Ulucak (17), Mustafa Kuran (18) ve Deniz Bekmez (17) 23 Nisan'da randevulaşıp Tunalı'da buluştu. Berk ve Oğuzhan gitar, Mehmet mızıkasıyla geldi. Org çalan Deniz randevuya gecikti. Grup üyeleri, şarkılar söylerken bir polis memuru yanlarına yaklaştı.





ŞİKAYET VAR, KALKIN: Müzik sustu, memur, 'Çevreyi rahatsız ediyorsunuz, şikayet var' deyip Esat Polis Karakolu'na götürdü. Berk orada yaşananları şöyle anlatıyor: 'Hakkımızda nasıl bir işlem yapacaklarını bilemediler. Sonra bir polis, 'Amirimle konuştum, acıma, kes cezalarını' diyerek tutanak tuttu. Kabahatler Kanunu'nun 'başkalarını rahatsız edecek şekilde mal veya hizmet satmak' fiilini düzenleyen 37. maddesi uyarınca 75'er lira para cezası kesildi. O kadar paramız olmadığını, sonra ödeyeceğimizi söyleyip karakoldan ayrıldık.'



SIRAYA ÇEKMEYİ BİLİRİZ: Oğuzhan 'Polis iyi davrandı. Ama bir tanesi, 'Başka türlü davranmayı, sıraya çekmeyi de biliriz, ucuz kurtuldunuz' diye şakayla karışık gözdağı verdi. Ben ve Berk 18'den küçük olduğumuz halde ailelerimize haber verme gereği duymadılar' diyor.



BAHŞİŞ 20, CEZA 225 LİRA: Mehmet o gün 20 lira toplayabildiklerini; ancak cezanın 225 lira olduğunu söylüyor. Üç gencin aileleri cezanın iptali için yargı sürecini başlattı.

Ankara'da polis daha önce de Kurtuluş Parkı'nda el ele dolaşan sevgililere kimlik sorup ahlak dersi vermişti. Çayyolu'ndaki içkili bir restorana baskın düzenlenmiş, aileleriyle gelen çocuklar için tutanak tutulmuştu. Bahçelievler'deki markete 'içki baskını' düzenleyen ekip, henüz yürürlüğe girmemiş yönetmeliğin olmayan maddesi uyarınca alkollü içeceklerin tezgah altına indirilmesini isteyen bir tutanağa imza atmıştı.





Hilmi YAVUZ (Araştırmacı-Yazar)- Asıl sorun şikayetçide

Bu durumda polisin kanunlara uymaktan başka yapacağı bir şey yok. Asıl sorun bu gençleri şikayet edenlerde.



Ertuğrul KÜRKÇÜ (Gazeteci-Yazar)- Bu ceza zalimce

cezanın zalimce olduğunu düşünüyorum. Kamusal alanda parasız müzik, resim gibi sanatları icra etmek herkesin hakkı ve eski bir gelenektir. Bu, insanlara sokağı yasaklamaktır.



Nejat YAVAŞOĞULLARI (Müzisyen)- Burası yasaklar ülkesi mi?

Avrupa Birliği'ne girmek için çabalarken müzisyene karşı hala tahammülsüzlük var. Yıllar önce İstiklal Caddesi'nde Güney Amerikalı müzisyenler çalıyordu, çok iyiydiler. Polis apar topar götürdü. Değişen bir şey yok. Burası yasaklar ülkesi mi?



Feryal ÖNEY (Müzisyen) - Konser verelim

son albümümüzde 'Çocuk Haklı' derken bunu kastediyoruz. Müzik yapan çocukların engellenmesi onları daha agresif; memleket ve polisten nefret eden bireyler yapar. Ben bu çocuklarla buluşup konser vermek isterim.



Mert FIRAT (Oyuncu) - Çözüm gözaltı mı?

Sanat korkulacak bir şey değil. Gürültü yapma veya rahatsız etmenin engellenmesinin yolu gözaltına almak veya para cezası kesmek olmamalı.



BANDİSTA - Toplum korkuyor

Şaşırıyoruz ama o bildiğimiz sokağa yönelik korkuyu yansıtıyor. Sokaktaki insana karşı toplumda bir önyargı var. Bu yasalar toplumdaki korkuyu pekiştiriyor.