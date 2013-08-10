Anahtarlarını evde unutana çözüm AppStore'da

Anahtarlarını evinde unutanlara çözüm AppStore'da. AppStore'da yer alan'KeyMe' adındaki uygulama, evinizde kullandığınız anahtarlarınızı birkaç dakika içinde dijital ortama aktarmanızı sağlıyor.

ABD'li KeyMe şirketi, 2.3 milyon dolara mal olan projeleriyle, iPhone'ları adeta bir tarayıcıya çevirerek, evinizde bulunan anahtarlarınızı dijital ortama aktararak depolamanızı sağlıyor.

Bu çizimler sayesinde, anahtarını evde unutan kişiler, çilingire giderek dijital çizimler aracılığıyla yeni bir anahtar yaptırabiliyor.