Anahtar deyip geçmeyin

Teknolojinin ve otomotiv sektörünün hızlı gelişimiyle cebimizde bir kart haline gelen otomobil anahtarlarının evrimi hızla devam ediyor. Alkol kontrolü yapan, gençler için hız sınırı koyan, kredi kartı yerine geçen yeni nesil anahtarlar, yakın bir gelecekte üzerindeki ekrandan aracın yakıt durumuyla bakım zamanını da göstermeye başlayacak.





Anahtarlar, kredi kartına dönüşüp çocuklarınızın hızını kontrol edecek



Teknolojinin ve otomotiv sektörünün gelişmesiyle birlikte otomobillerde en büyük değişim ’kontak anahtarları’nda yaşanıyor. Otomobilin en basit ama olmazsa olmazı olan anahtarların geçmişine baktığımızda adeta bir evrim geçirdiğini söylemek mümkün...



Çünkü ilk otomobil anahtarları, üzerlerinde çentikler bulunan çelik çubuklardan ibaretti. Kimi durumlarda bir Kaplumbağa sahibi, kendi anahtarıyla komşusunun Mercedes’ini çalıştırabiliyordu.



Ya da evin anahtarlarıyla ’Şahin’in kapılarını açmak mümkündü. 1980’lerde ’Immobilizer’in araçlarda yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla birlikte, farklı araç anahtarlarının birbirine uyma problemi ortadan kalkmaya başladı.



Hızla gelişen modern anahtarlarsa, artık küçük bilgi bankalarına dönüşmüş durumda. Koltuk ve ayna ayarları her anahtar sahibi için ayrı ayrı hafızada tutulabiliyor. Bu da yeterli olmamış ki kimi uzmanlar, biometrik kodları (parmak izi veya iris taraması) araçların çalıştırılmasında kullanmanın yollarını arıyor.



Kişiselleştiriliyor

Günümüzde uygun fiyata alınabilecek pek çok otomobil, 10 yıl öncesine kadar hayal gibi gelen anahtarsız çalıştırma sistemini bugün standart donanım dâhilinde sunuyor. Otomobilleri artık anahtar yerine cebimizde taşıdığımız kartlar ile açıp, orta konsola konumlandırılan ’Start’ düğmesi ile çalıştırıyoruz. Ancak bu da sadece bir başlangıç…



Çünkü yeni geliştirilen ’Akıllı Anahtar’ sistemleri, anahtarlığınızı adeta bir ’iPhone’ kadar kişiselleştirilebilir hale getiriyor. Aileler tarafından çocuklarına verilen araçlar, anahtar üzerinden yapılacak ufak değişikliklerle otomobili daha güvenli hale geliyor. Öyle ki aileler, çocuklarına emanet ettikleri otomobillere belli hız limiti getirebildikleri gibi alkollüyken araç kullanmanın da önüne geçebiliyorlar.



Geçtiğimiz yıllarda İsveçli Saab tarafından tanıtılan ’Alkokey’ güvenlik alanında önemli bir gelişme olarak dikkatleri çekmişti. Bu sistemde sürücü, anahtarın üzerine yerleştirilen alkolmetreye üflüyor ve anahtarı aracı çalıştırmak üzere kontağa yerleştiriyor. Eğer alkol oranı yasal sınırın üzerinde ise, ateşleme araç tarafından engellenerek motorun çalışmasına izin verilmiyordu. BMW, Ford ve Valeo tarafından geliştirilen ’akıllı anahtarlar’ da, sadece kapıları açıp otomobili çalıştırmakla yetinmeyecek.



En akıllı anahtar konsepti

Gelecek nesil otomobil anahtarları hakkında fikir veren ’akıllı anahtar’ konsepti, otomotiv sektörü için yeni teknolojiler geliştiren Valeo’dan geldi. Aracın dışında olsanız da otomobilinizle ilgili pek çok bilgi, anahtar üzerinde yer alan ekran üzerinden sürücüye ulaştırılıyor.



Camlar veya kapılar açıldığında sürücüyü uyaran akıllı anahtar ayrıca, sürücüsüne yakıt durumu, kilometre sayacı ve bakım zamanı gibi önemli bilgileri iletiyor. Avrupa ve kuzey Amerika’da şuan için yasak olsa da, bu anahtarlarla aracınızı uzaktan çalıştırmak da mümkün. Bunların dışında dikkat çeken bir diğer özelliği, kışın ya da yazın aracınıza binmeden önce anahtar üzerinde yer alan düğmeye basarak aracınızın klimasını kontrol edebiliyorsunuz.



Tüm bu işlemleri, araç ile aranızda 1 kilometrelik mesafe olsa dahi gerçekleştirebiliyorsunuz. USB üzerinden bilgisayara bağlanarak adres defterinizi de anahtarın hafızasına atabiliyorsunuz. Hafızaya alınan bu bilgi de direkt olarak aracın navigasyon sistemine aktarılıyor.



Aracınızı park ettiğiniz yeri unuttuğunuzda da akıllı anahtar size yolu tarif ediyor. Aracınıza ulaşmak için ekran üzerinde yer alan oklarla sizi otomobilinize kavuşturan sistem, aynı zamanda aradaki mesafeyi de gösteriyor. Aynı anahtar ailenin diğer üyeleri için de programlanabiliyor.





Gençler için koruyucu melek "mykey"

Ford’un geliştirdiği ’MyKey’, ilk bakışta tüm Ford modellerinde kullanılan sıradan bir anahtar gibi görünüyor. Özelliklerine bakıldığında ise dış görünüşün her zaman aldatıcı olabileceğini kanıtlıyor.



Araca yaklaşıldığına kapıların açılmasını sağlayan mikro işlemci ile donatılan anahtarda ayrıca genç sürücülerin de hız sınırını aşmasına engel oluyor. Aile büyükleri hız limitini 130 km/s olarak belirlediklerinde, araç 80, 100 ve 120 km/s hızlarda sürücüyü uyarıyor. Diğer yandan, kendisini Michael Schumacher sanıp Elektronik Denge Sistemi’ni (ESP) devre dışı bırakmasını engelliyor. Böylelikle akrobatik hareket yapmak isterken oluşabilecek kazaların da önüne geçiliyor.



MyKey’in dikkat çeken bir diğer özelliği de normalden daha erken bir sürede, benzinin bitime yaklaştığını haber vermesi. Ayrıca son seste müzik dinledikleri için kaza yapan gençleri korumak için MyKey, müzik sisteminin maksimum yüzde 44 oranında sesinin açılmasına izin veriyor. Bütün programlamalar orta konsoldaki ekran vasıtası ile yapılıyor ve anahtarın hafızasına saklanıyor. MyKey’in, 2010 yılında piyasaya çıkacak olan yeni Focus’ta kullanılması planlanıyor.





Smart key cüzdana gerek bırakmıyor

BMW tarafından geliştirilen ’Smart Key’ ise çok daha farklı işlevleriyle dikkat çekiyor. Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen bu anahtar sistemi, üzerindeki işlemci sayesinde kredi kartı fonksiyonu görüyor ve benzinciye girdiğinizde size büyük kolaylık sağlıyor.



Günümüzde de pek çok örneği bulunan manyetik kredi kartları alışveriş sırasında büyük kolaylık sağlıyor ve bu sistem artık otomobillerin anahtarlarına kadar girmiş durumda. Yani yanınıza sadece anahtarınızı alıp gittiğiniz restoranda anahtarla hesabı ödemeniz mümkün olacak.



Tabii ki bu kadar olumlu özellik aynı zamanda tüm mal varlığını bir anahtarlık üzerinde taşımak anlamına geliyor. Teknolojinin kitleselden bireyselliğe doğru kaydığını düşünürsek, bu anahtarın kaybolmasıyla pek çok kişisel bilginin deşifre olacağı anlamına geliyor ve şu soruyu akla getiriyor: "Anahtarlar sadece aracımı çalıştırsa n’olur?"



Aslan BATUR

Kaynak: Otoyaşam