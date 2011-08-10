-ANAFARTALAR ZAFERİ'NİN 96. YIL DÖNÜMÜ ÇANAKKALE (A.A) - 10.08.2011 - Anafartalar Zaferi'nin 96. yıl dönümü, Gelibolu Yarımadası Conkbayırı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Conkbayırı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okunarak, Türk bayrağı göndere çekildi. 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli Piyade Binbaşı Murad Cihangir törende, 10 Ağustos sabahının ilk ışıklarıyla beraber Çanakkale Savaşı'nın dönüm noktası, tarihteki son büyük süngü savaşının başladığını söyledi. Düşmanın, silahını kullanmaya vakit dahi bulamadığını ifade eden Cihangir, Çanakkale Savaşları'nın unutulmaz kahramanı Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal'in başarısının, ileride başlayacak ulusal Kurtuluş Savaşı'nın basamağı olduğunu anlattı. Konuşmanın ardından, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerler tarafından Anafartalar Muharebesi canlandırıldı. Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı bandosunun konser verdiği törende, Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna ile 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Raif Akbaş, Anafartalar Zaferi anı defterini imzaladı. Tören sonunda bir grup asker ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile 10. Yıl Marşı'nı söyledi. Törene, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferhat Özgen, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kaymakamlar, belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. -TBMM BAŞKANI ÇİÇEK- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Anafartalar Zaferi'nin 96. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, tarihin dönüm noktalarından olan Çanakkale Savaşları'nın, milletin tüm imkansızlıklara rağmen yazdığı büyük bir kahramanlık destanı olduğunu ifade etti. Milletin tarih boyunca kazandığı en büyük zaferlerden birisi olan Çanakkale Savaşı'nın en önemli cephesi Anafartalar'da, ordunun üstün bir askeri başarı gösterdiğini ve düşmanın ilerleyişini durdurduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti: ''Başta Milli Mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk askeri, Anafartalar'da eşsiz bir direniş göstermiş, kendisinden her yönden üstün güçlere karşı, milletimizin olağanüstü desteğiyle büyük başarı kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, böylesine büyük zaferlerden aldığı ilhamla güçlü bir geleceği inşa etme hedefine hızla ilerlemektedir. Anafartalar Zaferi'ndeki birlik ve beraberlik ruhu, güçlü bir geleceğe olan inanç bugün de bizim için yol göstericidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Anafartalar Zaferi'nin 96. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, gönül borcu ve rahmetle anıyorum.'' -BAŞBAKAN ERDOĞAN- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sayfasında Anafartalar Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı. ''Anafartalar Zaferi, aziz milletimizin Çanakkale'de kazandığımız en parlak, en destansı zaferlerden biridir. Aziz milletimiz, Çanakkale'de karada ve denizde elde ettiği zaferlerle tüm dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' mesajını vermiş ve kendi kaderini yeniden tayin etmiştir. Anafartalar Zaferi'nin kazanılmasında en büyük pay, Anafartalar Grubu Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz askeri dehasına aittir. Bu zafer, aynı zamanda Milli Mücadele'ye ve bağımsız Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Bugün, aziz şehitlerimizden aldığımız ilhamla, aynı inanç ve kararlılıkla Cumhuriyetimizin aydınlık geleceğini inşa etmek için gayret gösteriyoruz. İnanıyorum ki, Çanakkale ruhu diri oldukça, şehitlerimizin emanetine sahip çıktıkça Cumhuriyetimiz her geçen daha da güçlenecek, ülkemiz dünyanın en müreffeh ülkelerinden biri haline gelecektir. Bu düşüncelerle Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve saygıyla anıyorum.''