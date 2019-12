'Anadolu'yu vermeyeceğiz' kervanı Ankara yolunda

T24

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çevreciler adına gazetecilere açıklama yapan Züleyha Kork, ''Büyük Anadolu Yürüyüşü''nün, Anadolu insanlarının, ''suyunu, doğasını ve köklerini yaşatmak için'' başlattığı bir hareket olduğunu, hiçbir kurum veya kuruluşun bu hareketin paydaşı, ortağı veya düzenleyicisi olmadığını belirtti.Yürüyüşün Türkiye'de 7 ayrı noktadan başlatıldığını ifade eden Kork, ''Doğu Karadeniz Kervanı olarak 5 gün önce Artvin'den yürüyüşe başladık. Yürüyüşümüzün amacı doğal varlıklarımızı alınır satılır bir mal haline getirmeye çalışanlara 'dur' demek. Bu kapitalist zihniyet tüm doğal varlıklarımızı, yaşam alanlarımızı ve kültürümüzü yok etmek istiyor. Biz Anadolu insanları asırlardır yaşadıkları köylerden, kasabalara, büyük şehirlere göç etmek zorunda bırakılıyor. Tüm Anadolu'ya can veren derelerimiz ise 49 yıllığına şirketlere satılıyor. Son on yılda dağıtılan 45 bin maden ruhsatıyla dağlarımız maden şirketlerine terk edildi. Her geçen gün yeni bir vadi yok oluyor.''Çevrecilerin sesine bu toprakları yönetenlerin kulaklarını tıkadığını savunan Kork, şöyle devam etti:''Onların gözünde feryadımızın hiçbir değeri yok. Bu nedenle Anadolu'yu yaşatmak için kendi halk irademizi kullanmaya karar verdik. Geçmişe olan saygımız ve çocuklarımızın geleceği, yaşam hakkımızı korumak için yürüyoruz. Doğamızı ve yaşam alanlarını katleden projeler durduruluncaya kadar geri dönmeyeceğiz. ''Kork, 40 gün boyunca yürüyeceklerini, Mayıs ayında 7 grubun Ankara'da toplanarak eylemlerine burada devam edeceğini kaydetti.Basın açıklamasının ardından gruptakiler yürüyüşlerine devam etti. Grup üyelerinin yarın Rize'nin İyidere ilçesinde olacağı belirtildi.