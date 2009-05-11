Anadolu'nun zamansız tanrıçaları

Anadolu’nun tarih öncesi dönemlerinde yaşamış insan topluluklarının yaptığı kadın heykelcikler Kocaeli Üniversitesi’nde sergileniyor.



Anadolu’nun doğusundan batısına hemen her bölgesinde yapılan kazılarda bulunan kadın heykelleri içinde en çok ilgiyi at üzerindeki amazon çekiyor





“Zamansız Tanrıçalar” sergisi M.Ö. 10 bin ile M.Ö. iki binli yıllar arasında Anadolu coğrafyasında yapılan kadın heykelciklerinin gizemlerini sunuyor. Arkeoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Şengül Aydıngün’ün başkanlığında gerçekleşen ve mayıs ayına kadar sürecek sergide öğrencilerin yaptığı heykelcikler orjinalleri kadar ilgi gördü. Yapıldıkları dönemlerde yazılı belge olmadığı için heykelciklerin halen gizemini koruduğunu söyleyen Aydıngün, “Kadın heykelciklerin, üretim amaçları ve zamanları tam olarak tespit edilemedi. Daha çok ana tanrıça kültü ile özleştirilmiş heykelciklere ‘Zamansız Tanrıçalar’ ismini bu yüzden verdik” dedi.



Bronz metalle operasyon



Karadeniz kıyılarında yaşadığı düşünülen amazonlarda, kız çocuklar annelerince büyütülür ve tarım, avcılık, savaşçılık konularında yetiştirilirlerdi. Kız çocuklarının sağ göğüslerine bronz bir metalle operasyon yapılarak, göğüsün büyümesi engellenirken sağ omuz ve kolun gelişmesi sağlanırdı.

