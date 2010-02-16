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Kültür-Sanat

Anadolu'nun kayıp şarkıları...

Anadolu'nun ücra noktalarında provasız ve canlı kaydedilen otantik ses ve görüntülerin yer aldığı 'Anadolu'nun Kayıp Şarkıları' albüm oldu.

16 Şubat 2010 02:00

T24- Anadolu'nun ücra noktalarında provasız ve canlı kaydedilen otantik ses ve görüntülerin yer aldığı 'Anadolu'nun Kayıp Şarkıları'na albüm yapıldı.





Nezih Ünen’in yedi yıldır yapımı süren “Anadolu'nun Kayıp Şarkıları” filminin soundtrack CD’si film vizyona girmeden önce Kalan Müzik etiketiyle müzik marketlerde.


“Yüzyıllık sessizlik sona eriyor!..” sloganıyla 12 Mart’ta gösterime girecek olan film, çeşitli festivallerde gösterildi ve büyük beğeni topladı.


Film gibi, albümün temel özelliği de, Anadolu'nun ücra noktalarında provasız ve canlı kaydedilen otantik ses ve görüntülerin evrensel sound’larla düzenlenmiş olması. Anadolu’nun farklı kültürlerinden insanlar, kaybolmuş şarkılarını özgün haliyle söylerken, Nezih Ünen ve arkadaşları onlara albümde eşlik ediyor.

Bu performansı aynı şekilde sahneye de taşıyan Nezih Ünen, “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları”nın gösteriminin yapıldığı Selanik, Cannes ve Berlin’de de büyük ilgi gören konserler vermişti.


Projenin yaratıcısı olan müzisyen Nezih Ünen, aynı zamanda filmin de yönetmeni. Konserlerde, projenin müzik direktörlüğünü üstlenen Serhat Ersöz ile birlikte sahnede yer alırken, grubun diğer üyeleri de nefesli çalgılarda Emre Sınanmış, vokalde Devrim Kaya, davulda Utku Ünal, gitarda Tuncer Tunceli, vurmalılarda Cengiz Ercümer ve bas gitarda Caner Üstündağ yer alıyor. Konserlerde Anadolu’nun kaybolmuş şarkıları özgün haliyle ekrandan söylenirken, Nezih Ünen ve arkadaşları canlı olarak onlara eşlik ediyor.

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