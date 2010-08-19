-''ANADOLU'NUN EVLATLARI'' OKURLA BULUŞTU İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - Yazar Kemal Yalçın tarafından kaleme alınan ''Anadolu'nun Evlatları-Yüzyılın Tanıkları'' adlı kitap, okurla buluştu. Yalçın, yaptığı açıklamada, kitabında Türkiye'den ayrılarak, dünyanın dört bir yanına savrulan Kürt, Türk, Rum, Ermeni, Arap, Laz, Zaza, Süryani ve Alevi 36 kişinin hayat hikayelerine yer verdiğini söyledi. Yalçın, çeşitli sebeplerden dolayı memleketlerinden ayrılmak zorunda kalıp Amerika, Arjantin ve Avrupa'ya giden, vatan hasreti çeken insanların acılarına ortak olmak amacıyla kitabı yazdığını belirtti. Kitapta hayat hikayesine yer verdiği Arjantin'de yaşayan Seta Ağacan'ı anlatan Yalçın, 84 yaşındaki İstanbullu Ağacan'ın hasret çektiğini, vasiyetinde ise ''Eğer Arjantin'de ölürsem, benim cesedimi yakın ve küllerini de denize atın. Bir gün İstanbul'a ulaşır'' dediğini bildirdi. Kemal Yalçın, 29 yıldır Almanya'da yaşadığını belirterek, ''Beni, benim gibi vatan hasreti çekenler anlar. Ben yurt dışında iken memleketimin çakır dikenini bile özlüyorum. Yurt dışına göçen yurttaşlarımız iyi şartlarda yaşıyor, ancak Türkçe bir türkü duyduklarında hala gözyaşı döküyor'' diye konuştu.