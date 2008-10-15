Anadolu'nun eserleri tekrar anavatanlarında

Türkiye'nin tarihi mirası dünyayı dolaşıyor

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Orhan Düzgün, madeni süs eşyaları, mücevher, haç ve mızrak uçlarından oluşan 700 parçanın, İzmir-Muğla civarından kaçırıldığının tespit edildiğini söyledi.Eserlerin Türkiye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının ciddi çaba gösterdiğini ve konuyu devamlı takip ettiğini belirten Düzgün, bu tarihi değerlerin bulunuş hikayesini de anlattı.Düzgün, eserlerin, 2002 yılında, Almanya'nın Bremen kentindeki bitpazarında bir Türk vatandaşı tarafından satılmaya çalışılırken Alman İnterpolü tarafından ele geçirildiğini, bakanlığın da Anadolu kökenli oldukları tespit edilen bu varlıkların iadesi için hemen gerekli girişimleri başlattığını anlattı.Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığının konuyu Almanya Federal Suç Bürosu'na intikal ettirdiğini bildiren Düzgün, şöyle devam etti: "Adli yardım talebimize, 'Eserlerin tesliminin mümkün olmadığı ve mülkiyet ilişkilerinin açılacak medeni hukuk davası kapsamında açıklığa kavuşturulması' gerektiği yönünde cevap geldi. Yani, eserlerin Anadolu kökenli olduğunu kanıtlamamız istendi. Dışişleri Bakanlığı'nın Hannover Başkonsolosluğu tarafından temin edilen bir avukatlık firması aracılığıyla, Almanya'da yürütülen hukuki sürece bakanlık olarak biz de müdahil olduk.Söz konusu eserlerin İzmir-Muğla bölgelerinden kaçırıldığına ilişkin uzman raporları ve elde edilen bilgi ve belgelerle, eserlerin ülkemize iadesi için Bremen Başsavcılığına yasal başvuruda bulunduk. Sonuçta, savcılık bizim itirazımızı haklı buldu ve eserlerin Türkiye'ye iadesine karar verdi."Frig, Yunan, Roma ve Bizans dönemine ait bu eserlerin, 9 Ekimde Hannover Başkonsolosluğuna teslim edildiğini açıklayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Düzgün, tarihi değerlerin en kısa sürede Türkiye'ye getirilip, koruma altına alınacağını sözlerine ekledi.